Frank Boeijen gouden held van de Nederlandse muziek bij MAX

Frank Boeijen is de tweede gouden held die in De Eregalerij van de Nederlandse Muziek' wordt geplaatst. De zanger wordt vanaf 4 januari een maand lang geŽerd bij MAX in het radioprogramma 'Lunch Lekker met Daniel Dekker', het tv-programma 'Tijd voor MAX' en online op MAX Vandaag.

Frank Boeijen startte zijn muzikale carrière eind jaren 70. Met de Frank Boeijen Groep scoorde hij grote hits als Zwart Wit, Kronenburg Park en Zeg Me Dat Het Niet Zo Is, nummers die uitgroeiden tot tijdloze klassiekers. Hij ontving door de jaren heen talloze onderscheidingen en treedt nog heel veel op. Frank Boeijen gaat met een nieuwe theatertour van start, zodra de theaters weer open zijn.

In De gouden helden van de Nederlandse muziek worden iconen uit de Nederlandse muziekwereld geëerd. Het gaat om artiesten die al jaren in de schijnwerpers staan en nog altijd relevant zijn. In 'Lunch Lekker met Daniel Dekker' wordt gedurende een maand elke dag een nummer van de artiest gedraaid. Aan het eind van de maand is de gouden held te gast bij het NPO Radio 5-programma en in 'Tijd voor MAX'.

Presentator Daniel Dekker: 'Frank Boeijen heeft na alle jaren nog niets aan relevantie verloren. Niet alleen als zanger, maar ook als componist is hij nog altijd urgent in zijn teksten en laat hij ons vaak nadenken over de tijd en het leven. Ik luister nog steeds met plezier naar z’n songs en ik ben ook zeer benieuwd welke nummers onze luisteraars zullen aandragen. Frank mag zeker niet ontbreken in onze galerij met gouden helden.'

'Lunch Lekker met Daniel Dekker', elke werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur op NPO Radio 5

In 'Lunch Lekker met Daniel Dekker' wordt in januari elke dag een nummer uit het rijke oeuvre van Boeijen gedraaid. Luisteraars kunnen hun favoriete plaat van Frank Boeijen aanvragen via MAXVandaag.nl en NPORadio5.nl. Verder is Frank Boeijen op maandag 1 februari te gast bij het NPO Radio 5-programma.

De maand wordt op maandag 1 februari afgesloten bij 'Tijd voor MAX'. Frank Boeijen is te gast. Er wordt hier een heus eerbetoon door een gastartiest gebracht aan Boeijen.



'Lunch Lekker met Daniel Dekker', elke werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur op NPO Radio 5.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1.