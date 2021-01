Fit het jaar in met Gaby Blaaser in Videoland Original 'In Shape Met Gaby'

Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Maar niet voor Gaby. In de nieuwe Videoland Original 'In Shape Met Gaby' daagt ze samen met haar bekende vrienden en vriendinnen de kijker uit om weer helemaal in shape te komen.

Ze verandert daarmee 'Blue Monday' in 'Fit Monday'. Met 20-minuten durende full body workouts, waarbij de booty, abs en benen getraind worden zorgt ze dat de kijker thuis, fit en met een positieve mindset het jaar in gaat. De trainingen zijn ‘apartment safe’ wat betekent dat de vitrinekast niet zal gaan trillen, de baby kan blijven slapen en de buren nog steeds blij zullen zijn. Dus shake that booty and let’s get started! 'In Shape Met Gaby' is vanaf maandag 18 januari vier weken lang op werkdagen te zien bij Videoland.

Gaby zet alles op alles om de kijker thuis te laten zweten, haar workout-buddy’s die zich aan de trainingen gaan wagen zijn onder andere Youtubers Kalvijn (Kelvin Boerma) en Nina Warink, 'Drag Race Holland'-drag queens Miss Abby OMG en Janey Jacké, beste vrienden Dennis en Koen, moeder van Gaby en beste vriendin Olijn, actrice Abbey Hoes, modellen Isadee Jansen en Amije van der Laan, Prince Charming Marvin en deelnemers Rick en Dignum, glamsquad Graziella en Raquel, TikTokker Antonie Lokhorst acteurs Stijn Fransen en Levy Jansen, dansers Vincent Vianen en ShinShan en zanger Danny Froger en zijn vriendin Ann Dominique.

'In Shape Met Gaby' is geproduceerd door Tuvalu en is vanaf maandag 18 januari elke werkdag te zien bij Videoland.