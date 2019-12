Finaleseizoen van 'Smeris' start op 19 januari

Foto: © BNNVARA/Pupkin 2019

Vanaf 19 januari start het driedelige finaleseizoen van de politieserie 'Smeris' bij BNNNVARA. Hoofdrolspelers Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge kruipen opnieuw in de rol van Theo en Willem in 'Smeris'.

Ook schrijver, acteur en oud-politicus Boris van der Ham maakt zijn opwachting in de Brabantse politieserie. Als museumdirecteur Jongsma heeft hij een cruciale rol in het slotakkoord van 'Smeris'. Voor dit laatste seizoen hebben Jeroen van Koningsbrugge en Guus Meeuwis een duet opgenomen van Meeuwis' nummer 'Brabant', waar de serie zich voor een groot gedeelte afspeelt. Smeris is vanaf zondag 19 januari drie weken te zien om 20.15 uur bij BNNVARA op NPO 3.

Het team van politiebureau Tilburg kampt met een nijpend tekort aan personeel, waardoor criminelen vrij spel lijken te krijgen. Dan krijgen onze helden bovendien te maken met een kunstroof, waarvan de sleutel op Bonaire ligt. Natuurlijk gaan Willem en Theo er direct op af. In dit verhaal is een bijzondere cameo weggelegd voor de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand die al veel gestolen kunst heeft teruggevonden. De oplettende kijker zal een bijzonder sieraad aan zijn vinger zien glinsteren: de in 2002 gestolen ring van de beroemde schrijver Oscar Wilde.

De nieuwe versie van het nummer 'Brabant' is exclusief te horen in de serie. Een gepaste hommage aan de provincie die al vier seizoen het decor is van 'Smeris'.

'Smeris' is vanaf 15 december al vooruit te kijken op NPO Start Plus.