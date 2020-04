Film '21 Bridges' nieuw op Amazon Prime Video

De niet eerder in de Nederlandse bioscoop vertoonde film '21 Bridges' met in de hoofdrol Chadwick Boseman is vanaf 10 april exclusief te streamen via Prime Video.

'21 Bridges' volgt de NYPD rechercheur André Davis (Chadwick Boseman) nadat hij een operatie heeft verknalt, krijgt hij nog één laatste kans om zijn baan te redden. Samen met zijn collega’s moet hij op Manhattan twee voortvluchtige ‘cop killers’, Michael (Stephan James) en Ray (Taylor Kitsch), zien in te rekenen. Naarmate de nacht vordert, moeten er steeds extremere maatregelen worden genomen. Voor het eerst in de geschiedenis van New York worden alle 21 bruggen gesloten, zodat de moordenaars geen kant meer op kunnen. Zo wordt Manhattan voor één nacht een afgesloten eiland en is de jacht op de moordenaars geopend…

STX-films, MWM STUDIOS en HUAYI BROTHERS PICTURES presenteren 21 BRIDGES. Met in de hoofdrol Chadwick Boseman, Sienna Miller, Stephan James, Keith David en met Taylor Kitsch en J.K. Simmons. Brian Kirk regisseert vanuit een script geschreven door Adam Mervis en Matthew Michael Carnahan. De producenten zijn Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Gigi Pritzker, Chadwick Boseman en Logan Coles. De regisseur van de fotografie is Paul Cameron, de productiedesigner is Greg Berry, de redacteur is Tim Murrell en de kostuumontwerper is David Robinson.