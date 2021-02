Fierce & fabulous queens gezocht voor tweede seizoen 'Drag Race Holland'

Foto: Videoland/RTL - © Mark Engelen 2020

YES! 'Drag Race Holland' komt terug bij Videoland voor een tweede seizoen. Hunties we zijn op zoek naar jullie! Want geen 'Drag Race' zonder fierce en fabulous queens. De casting is nu open.

Word jij de Next Drag Superstar van Nederland? Heb jij het in je om het stokje over te nemen van Envy Peru? Dit is je kans om jezelf te laten zien aan Nederland en aan de rest van de wereld.

Ga naar www.vincenttvproducties.nl/aanmelden-dragrace-holland voor meer informatie! De casting sluit op 1 maart 2021.

Drag Race Holland wordt geproduceerd door Vincent TV Producties.