Familiebanden ver weg en dichtbij in EOdoc 'Mother'

Hoe zorgen we voor onze ouders als we zelf niet kunnen zorgen, of als het systeem in ons land die zorg niet meer voldoende aanbiedt?

In de huidige situatie van Covid-19, kunnen we zelf ervaren hoe je de familieband op afstand kunt onderhouden. Via telefoon, computer of tablet is er contact met vader, moeder, opa of oma. In de Thaise stad Chiang Mai staat een uniek zorgcentrum waar 24/7 dag zorg wordt gegeven aan Europeanen met Alzheimer. De bewoners worden er door Thaise verzorgers intensief en liefdevol begeleid in de laatste fase van hun leven. De consequentie is dat de familie van deze 'patiënten' hen dus niet of nauwelijks meer ziet. Nu we zelf in de situatie zitten waarin we onze familie op andere manieren ontmoeten, is het goed voor te stellen wat dit met mensen doet.

De Thaise Pomm werkt en woont in het privé-verzorgingshuis voor Europese alzheimerpatiënten. Ze ontfermt zich over de Zwitserse Elisabeth. Elisabeth en Pomm hebben een nauwe band; overdag wijkt Pomm niet van Elisabeths zijde en ’s nachts vertrouwt zij haar al haar angsten en zorgen toe.

Door haar werk in de stad kan Pomm niet voor haar moeder, haar twee schoolgaande kinderen zorgen en ook niet voor haar jongste dochtertje die bij haar ex-man woont. Door de afstand en door het werk ziet ze haar kinderen en haar moeder weinig en ze mist ze enorm. Ze kan geen moeder zijn voor haar kinderen. Parallel aan haar verhaal zien we hoe in Zwitserland Maya, een 57-jarige vrouw met alzheimer, door haar man en dochters wordt voorbereid op haar vertrek naar het Thaise verzorgingshuis. Daarbij zien we hun worsteling om hun vrouw en moeder naar Thailand te brengen voor de laatste fase van haar leven.

De documentaire volgt Pomm op haar werk en bij de bezoeken aan haar kinderen die zowel noodzakelijk als frustrerend zijn. Ze treurt om de dood van een geliefde patiënt en mist haar kinderen, maar fleurt ook op als ze zich ontfermt over Maya.

De observerende film 'Mother' is gemaakt door regisseur Kristof Bilsen. In rustige, registrerende scènes wordt de krachtige band tussen de bewoners en hun verzorgster voelbaar. Daarbij komt de onuitgesproken vraag naar boven: Hoe zorgen we voor onze ouders als we zelf niet kunnen zorgen, of als het systeem in ons land die zorg niet meer voldoende aanbiedt en wat hebben de antwoorden op deze vragen voor consequenties?

Credits: regie: Kristof Bilsen; scenario: Kristof Bilsen & Xan Marquez Caneda; camera: Kristof Bilsen, Marko Milanovic, Chutimon Sonsirichai; geluid: Xan Marquez Caneda; montage: Maarten Janssens; geluidsontwerp: Hugo Dijkstal; muziek: Kyle Bobby Dunn; uitvoerend producent: Kirsten Johnson; coproducent: Marion Hänsel & Olivia Sophie van Leeuwen; eindredactie EOdocs: Margje de Koning

'Mother' (2019/82’&55’) is een productie van de Limerick Films in coproductie met Man’s Film Productions en Halal Docs ism. EOdocs, RTBF en VRT; deze film kwam tot stand met steun van oa. het Nederlands Filmfonds en het Pascal Decroos Fonds.

