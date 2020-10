Extra serie bij 'Heel Holland Bakt Kids': 'Bakbabbels'

Foto: Omroep MAX - © Roland J. Reinders 2020

Jonge bakkers die geen genoeg kunnen krijgen van 'Heel Holland Bakt Kids' en alles wat met bakken te maken heeft, kunnen vanaf deze week hun hart ophalen dankzij het nieuwe programma 'Bakbabbels'.

In deze YouTube-serie van Zapp en Omroep MAX babbelen bakkermakkers over bakken. Daarbij mogen de bakkers zoveel lekkers proeven als ze willen en is met volle mond praten géén probleem. Ondertussen leggen Janny en Robèrt van alles uit over bakgereedschap, ingrediënten, technieken en wordt er door de kids ook een potje gefilosofeerd.

Aflevering 1 van 'Bakbabbels' is nu op YouTube te zien via deze link.

Elke maandag rond 15.00 uur is er een nieuwe aflevering te zien op het YouTube-kanaal van Zapp. In de eerste aflevering buigen de bakkers zich over lekkernijen van over de hele wereld. Zit er echt spek in spekkoek en waar komt het vandaan? Wat is Eksi Koekoe? En heeft baklava iets te maken met vulkanen? En hoe kan het dat merengue een dans is aan de ene kant van de wereld, maar een lekkernij aan de ándere kant van de wereld?

In de rest van de serie buigen bakkers zich over bakmaterialen; wat zou een caloriezeef zijn en wat kun je ermee? Je kunt bakken met eieren, maar wat was er eerder, de kip of het ei? Verder laten de jonge bakkers hun zintuigen aan het werk. Hoe kan het bijvoorbeeld dat er meer suiker zit in een citroen dan in een aardbei, terwijl een aardbei veel zoeter smaakt? En waarom is het eten van een bepaalde vrucht in sommige Aziatische landen verboden in openbare ruimtes?

'Heel Holland Bakt Kids: Bakbabbels', elke maandag rond 15.00 uur een nieuwe aflevering op het YouTube-kanaal van NPO Zapp.