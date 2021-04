Extra online uitzending 'De Kinderen van Ruinerwold' op NPO Start

Hoe was het voor de oudste drie kinderen om destijds hun gezin te ontvluchten? Waar kwamen ze terecht en hoe hebben ze hun leven opgebouwd? In een extra online uitzending van 'De Kinderen van Ruinerwold' vertellen Shin, Mar Jan en Edino hoe ze vertrokken en hoe het ze sindsdien is vergaan.

Ze verlieten het gezin jaren geleden en vertelden afgelopen weken hun verhaal in de documentaire-serie 'De Kinderen van Ruinerwold". De extra online uitzending van de documentaireserie 'De Kinderen van Ruinerwold' is donderdag 15 april vanaf 20.00 uur te zien op NPO Start.

Voor de serie 'De Kinderen van Ruinerwold' nam regisseur Jessica Villerius meer dan 150 uur beeldmateriaal op. De vierdelige serie, waarvan de laatste aflevering vanavond bij BNNVARA op NPO 1 wordt uitgezonden, maakte veel los. De vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. vertelden rustig en ondersteund door familiefoto's en beeldmateriaal, hoe ze jarenlang werden onderdrukt en mishandeld door hun vader.

Jessica: 'In de tweede aflevering vertelt Israel uitgebreid over zijn vlucht uit de boerderij en dat riep de vraag op hoe de oudste drie kinderen eerder zijn weggekomen. Het zijn gesprekken die te lang waren voor de serie, maar die we alsnog graag willen delen. Deze gesprekken over hun vlucht destijds en een aantal andere door de oudste kinderen geselecteerde en nooit eerder uitgezonden fragmenten heb ik samengevoegd in een extra online uitzending.'

Advocaat Corinne Jeekel in 'Op1'

In 'Op1' wordt direct na de laatste aflevering van 'De Kinderen van Ruinerwold' uitvoerig doorgepraat met advocaat Corinne Jeekel, zij staat de vier oudste kinderen bij. De strafzaak tegen vader Gerrit Jan van D. ging als een nachtkaars uit, maar Jeekel staat de kinderen nog steeds bij. Haar plannen licht ze bij 'Op1' toe. 'Op1' is woensdag 14 april om 22.30 uur te zien op NPO 1.

Israel en Edino bij 'De Vooravond'

Donderdag 15 april doen Israel, die in oktober 2019 van de boerderij vluchtte, en Edino, die in 2010 het gezin verliet, hun verhaal in 'De Vooravond'. Zij vertellen hoe het hen vergaat na hun vlucht en hoe zij hun draai vinden in de maatschappij. 'De Vooravond' is op donderdag 15 april om 19.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.