Extra lange 'Hart van Nederland' over de coronacrisis

Zondag zendt SBS6 vanaf 22.30 uur een extra lange editie van 'Hart van Nederland' uit onder de titel 'Coronacrisis, de vragen en de antwoorden'.

Naast het laatste nieuws over het coronavirus bespreken Mirella van Markus en Marlayne Sahupala de situatie in Nederland met tal van experts en direct betrokkenen in de studio.

Voor alle medische vragen en adviezen is viroloog en corona-expert Marion Koopmans in de studio aanwezig. Ook aanwezig zijn onder meer Frank Oostdam, directeur ANVR, Petra van Haren, voorzitter Algemene Vereniging van Schoolleiders, Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland en Albert Verlinde, directeur van Stage Entertainment. Doel van het gesprek is om zoveel mogelijk antwoorden te krijgen op de concrete vragen die in Nederland op dit moment over deze crisis leven. Wat kunnen en mogen we vooral wel en vooral niet doen bij de start van de nieuwe werkweek?

Kijkers kunnen vanzelfsprekend ook hun vragen insturen via www.hartvannederland.nl.

'Hart van Nederland: Coronacrisis, de vragen en de antwoorden', zondag 15 maart vanaf 22.30 uur op SBS6.