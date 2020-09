'Expedition to the Edge' op Discoery

De legendarische Noordwestelijke Doorvaart is een van de zwaarste vaarroutes op aarde. Het is de vaarverbinding tussen de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan, dwars door de poolarchipel van Canada.

Eeuwenlang werd er al op deze verbinding geaasd om zo een snellere route naar Azië te vinden, maar het was pas begin 20e eeuw dat de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen voor het eerst deze route bedwong. Sindsdien hebben meerdere moedige zeevaarders geprobeerd de weg door de ijsschotsen af te leggen, waarvan vele zonder succes.

In 2018 ondernam kapitein Clemens Gabriel samen met zijn gezin en een groep van moderne ontdekkers een poging om door het prachtige, maar verraderlijke gebied te varen. Ze dachten dat de aaneenschakeling van warme winters de route makkelijker zouden maken, maar schijn bedroog. Juist in 2018 kwamen ze terecht in de koudste winter van de afgelopen 25 jaar. De meeste kapiteins keerden direct om, maar Clemens besloot tegen alle adviezen in om door te gaan. Wat bedoeld was al een vrolijk avontuur met vrienden, vrouw en kinderen veranderde in een elf maanden durende strijd van leven en dood, zoals te zien is in de aangrijpende documentaireserie 'Expedition to the Edge'.

'Expedition to the Edge', vanaf zondag 27 september om 20.30 uur op Discovery.