Exclusief bij Videoland: Miljuschka's zoektocht naar het (im)perfecte lichaam in '#eerlijkefoto'

In de spraakmakende Videoland Original '#eerlijkefoto' neemt Miljuschka de kijker mee in haar persoonlijke zoektocht naar een eerlijk beeld van vrouwen op social media.

Wie door instagram scrolt ziet alleen maar perfecte lichamen, maar klopt het beeld dat instagram schetst wel? En wat is de invloed van al deze perfecte lichamen? Dit zijn vragen die Miljuschka bezig houden.

Als een van de weinige BN’ers zwemt Miljuschka tegen de stroom in en spreekt zij zich uit tegen het beeld dat op social media wordt gecreëerd. In '#eerlijkefoto' gaat Miljuschka op onderzoek uit. Ze duikt in de wereld van de 'ultra strakke' instagrammers die tot het uiterste gaan voor het perfecte plaatje en gaat het gesprek aan met Bekende Nederlanders zoals Linda de Mol, Famke Louise en Victoria Koblenko, om hen te vragen: wat is voor jou een eerlijk beeld?

Wat is nu precies een perfect lichaam? Wat kunnen we van elkaar leren en welke verantwoordelijkheid heeft Miljuschka hier zelf in, met het bereik wat ze heeft op social media en televisie? En bovenal: hoe zorgen we voor een realistischer beeld voor de groep die na ons komt: onze kinderen.

Miljuschka: 'In een wereld vol gepolijste plaatjes en hyper-strakke lijven wil ik strijden voor een realistischer beeld. In deze serie onderzoek ik hoe vrouwen steeds meer in de ban raken van irreële schoonheidsidealen. Is het niet de hoogste tijd voor een tegengeluid? Mijn dochter is 8 en gaat opgroeien met social media. Daarom is het belangrijk dat we vrouwen in alle soort en maten laten zien. Dat is precies de reden waarom ik voel dat deze documentaire zo hard nodig is. Fuck filters en photoshop, we gaan voor '#eerlijkefoto'.'

Over de eerste aflevering

In de eerste aflevering bezoekt Miljuschka Linda de Mol, naar aanleiding van de ophef over haar bikinifoto op de cover van haar magazine. Hoe heeft zij deze kritiek ervaren? Ook gaat ze het gesprek aan met Saskia Oliviera, die zich kritisch uitliet over Miljuschka's gebruik van de hashtag #bodypositivity. Daarnaast geeft Miljuschka zichzelf letterlijk en figuurlijk bloot voor de camera en bezoekt ze influencers die zich in een zogenoemde Natural Body Cosmetic kliniek laten behandelen: grotere billen of borsten zónder onder het mes te gaan.

'#eerlijkefoto' wordt geproduceerd door Witte Geit.

'#eerlijkefoto', vanaf donderdag 1 oktober wekelijks exclusief te zien bij Videoland.