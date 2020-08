Eva Jinek eerste BN'er in nieuw seizoen 'Sterren op het Doek' bij MAX

Zaterdag 31 oktober keert 'Sterren op het Doek' terug bij MAX. Presentator zcan Akyol interviewt bekende Nederlanders, terwijl zij worden geportretteerd door een drietal kunstenaars.

Akyol opent het nieuwe seizoen met Eva Jinek. 'Sterren op het Doek' is vanaf 31 oktober elke zaterdag om 20.35 uur te zien op NPO 2.

In de eerste aflevering van MAX-programma 'Sterren op het Doek' praat Özcan Akyol met niemand minder dan de altijd gedreven Eva Jinek. Als talkshowpresentator heeft ze de touwtjes sterk in handen. Nu levert ze zich over aan Özcan en hebben de twee een openhartig gesprek over haar achtergrond en haar moederschap in combinatie met haar ambities en carrière. Drie sterke en getalenteerde dames hebben de eer om Eva vast te leggen op het doek.

Over 'Sterren op het Doek'

Verschillende prominenten geven zich over aan de doorgrondende blikken van drie schilders én de prikkelende vragen van de presentator. Wat laten ze van zichzelf zien? En wat juist niet? Aan het einde van de aflevering mag de BN’er één schilderij kiezen en mee naar huis nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel. Nieuw dit seizoen is de podcast van 'Sterren op het Doek', hierin is het ongeknipte gesprek te horen van Özcan en zijn gast.

Veilingsite 'Sterren op het Doek'

Na elke uitzending kan een bod uitgebracht worden door het publiek via de veilingsite: www.sterrenophetdoek.nl.

'Sterren op het Doek' (8 afleveringen), zaterdag 31 oktober wekelijks om 20.35 uur op NPO 2.