Eva Eikhout zoekt de formule voor de liefde in 'Weet Wat Je Date'

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Past er echt op elk potje een dekseltje? BNNVARA-presentator Eva Eikhout komt niets te kort. Ze date, zoent, heeft een gezonde doorloop van scharrels en over seks heeft ze niets te klagen. Maar echt serieus wordt het nooit.

Natuurlijk is ze ook wel eens onzeker over zichzelf: is ze leuk, knap, grappig genoeg? Dat heeft iedereen wel eens, toch? Inderdaad, maar Eva heeft iets dat de meeste mensen níet hebben: ze mist grotendeels haar armen en benen, een mega opvallende handicap die niet te verbergen valt. Ze vraagt zich soms af: wiens type zit er nou in een rolstoel?

In 'Weet Wat Je Date' ontrafelt Eva het geheim van de liefde. Is er een formule voor de liefde? Past er echt op elk potje een dekseltje? En hoe is daten als je een beetje afwijkt van de norm? 'Weet Wat Je Date' is vanaf 16 september elke woensdag te zien bij BNNVARA op het YouTubeaccount van NPO 3.

In elke aflevering bezoekt Eva een bijzonder liefdeskoppel dat niet helemaal voldoet aan de norm. Op welk moment vertel je bijvoorbeeld dat je vaginisme hebt? Hoe werkt een relatie als je zoals Monique en Merel een leeftijdsverschil van 27 jaar hebt? Wat voor tips hebben zij voor Eva? Eva gaat zelf daten met drie mannen: met haar ideale man volgens de wetenschap, iemand die net als zij een lichamelijke beperking heeft en iemand die zij zelf nooit uitgekozen zou hebben. Op de divan bij een liefdescoach bespreekt Eva haar ervaringen. Op basis van de gesprekken met de koppels, haar eigen ervaring en het advies van de liefdescoach gaat Eva op zoek naar de formule voor de liefde. Een unieke zoektocht naar het geheim van de liefde, maar heel herkenbaar voor iedereen.