Erik Scherder legt volkse wijsheden onder wetenschappelijke loep in nieuwe EO-serie

Foto: © Evangelische Omroep 2021

Is gedeelde smart ook echte halve smart? Waarom maakt onbekend, zo onbemind? En klopt het wel dat we eerst willen zien voordat we het echt geloven? In de nieuwe, vijfdelige serie 'Erik Scherder Onderzoekt' legt de bekende professor oude tegeltjeswijsheden onder de loep.

Want zijn er wel wetenschappelijke bewijzen voor die volkse waarheden? Op zijn kenmerkende, enthousiaste manier gaat professor Erik Scherder iedere maand op zoek naar de verrassende wetenschap achter alledaagse thema’s als eenzaamheid, geloven, lastige keuzes en vooroordelen.

Wat heeft een bak met ijswater te maken met eenzaamheid? Het wordt allemaal duidelijk in het wetenschappelijke experiment dat Erik Scherder uitvoert met voorbijgangers op straat in de allereerste aflevering van deze nieuwe wetenschapsserie op tv. Evenals in voorgaande series duikt de bekende hoogleraar niet in de theoretische studieboeken of in de stoffige studeerkamer. Maar trekt de professor trekt erop uit. Daarbij duikt hij in alledaagse kwesties en vragen die ons persoonlijk raken.

Scherder: 'Wetenschap wordt best vaak als iets abstracts gezien. Wat ik fascinerend vind is dat ik nu kan laten zien hoe de toepassing van die wetenschap op zoveel fronten werkt in het alledaagse. Als het mij lukt om ook maar een iemand te helpen in hun alledaags leven, is het wat mij betreft al helemaal gelukt!'

In iedere aflevering van 'Erik Scherder Onderzoekt' doet de hersenprofessor verrassende wetenschappelijke experimenten op straat, ontmoet briljante collega-wetenschappers met bijzondere inzichten en stapt in de tijdmachine om lessen te leren uit het verleden. Met zijn tocht langs experimenten en experts zoekt Erik Scherder een antwoord op de vraag: wat hebben jij en ik nu aan al die wetenschap? In de afleveringen van deze nieuwe wetenschapsserie gaat Scherder aan de hand van de volgende tegeltjeswijsheden op onderzoek uit: Gedeelde smart is halve smart, Kiezen doet verliezen, Onbekend maakt onbemind, Eerst zien dan geloven en Eerlijk duurt het langst.

'Erik Scherder Onderzoekt', vanaf donderdag 4 februari maandelijks om 20.25 uur bij de EO op NPO 2.