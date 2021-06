Eric Corton, Mustafa Duygulu en Abbey Hoes in nieuw seizoen 'Dertigers'

'Dertigers' gaat verder bij BNNVARA op NPO 3! In de dramaserie worden de levens van een vriendengroep gevolgd en passeren herkenbare dertigers dilemma's de revue. In dit tweede seizoen zijn er, naast de vaste cast, rollen weggelegd voor Eric Corton, Mustafa Duygulu en Abbey Hoes.

Ook maken John Buijsman, Jip van den Dool en Margo Dames hun opwachting. Het nieuwe seizoen van 'Dertigers' is vanaf 23 augustus dagelijks te zien om 22.05 uur bij BNNVARA op NPO 3.

De bekende vriendengroep wordt gespeeld door Joy Wielkes (Nora), Wieger Windhorst (Pieter), Justus van Dillen (Alex), Lykele Muus (Bart), Leonoor Koster (Lot), Eva Laurenssen (Saar), Jelle de Jong (Elias) en Gürkan Küçüksentürk (Feras).

Regisseur Elzelien Peters heeft samen met acteur Lykele Muus de scenario's bewerkt. Lykele Muus: 'Met het eerste seizoen van Dertigers schoten we soort van per ongeluk in de roos, maar in seizoen 2 laten we niets aan het toeval over. Het was een feest om voor deze geweldige groep een nog mooier, grappiger en verrassender nieuw seizoen te mogen schrijven. We kennen de personages inmiddels zo goed dat we precies weten hoe ver ze kunnen gaan, en hoe diep ze kunnen vallen...'

Na het heftige slot van seizoen 1 hebben de vrienden hun levens weer opgepakt. Maar lukt het ook hun vriendschap in stand te houden op de lange termijn? Kan Bart zijn bedrog voor Lot geheimhouden? Zullen Alex en Elias elkaar terugvinden? Hoe vergaat het Nora als alleenstaande moeder? Smaakt de kus in de lift van Pieter en Saar naar meer of zijn ze gewoon vrienden gebleven?

'Dertigers' is een bewerking van de gelijknamige succesvolle Vlaamse serie. De regie ligt in handen van Elzelien Peters, Hans Somers en Janice Pierre.

'Dertigers' is een coproductie van Hollands Licht en BNNVARA.