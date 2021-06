EO-serie 'Oorlog-stories' wint prestigieuze Rockie Award in Canada

De online serie 'Oorlog-stories' van de EO heeft een prestigieuze Rockie Award gewonnen op het BANFF World Media Festival in Canada. In de serie vertelt een tienermeisje uit de Tweede Wereldoorlog wat ze dagelijks meemaakt via het Instagram en YouTube-kanaal van NPO Zapp.

De serie, die geproduceerd is door Stepping Stone Producties, won de award in de categorie 'Live Action: Youth 11-17'.

Deze prijs van een internationale vakjury op het jaarlijkse BANFF World Media Festival in Canada staat internationaal zeer hoog aangeschreven. Het festival staat ook wel bekend als 'de Olympische Spelen van de televisie'. Tijdens de uitreiking van de Rockie Awards op het prestigieuze festival in de Canadese Rocky Mountains won de EO-serie de award in de categorie 'Live Action: Youth 11-17'. Vanuit tientallen landen strijden honderden televisie en digitale formats om een Rockie Award die in allerlei verschillende categorieën wordt uitgereikt. 'Oorlog-stories' was in zijn categorie genomineerd samen met drie formats uit Canada en één uit Brazilië.

Pijnlijk en destructief

EO-eindredacteur Arnoud Bruinier: 'Na het winnen van een Cinekid Leeuw en een Dutch Interactive Award nu als overtreffende trap een Banff Rockie Award. Wat een eer! We wilden met Oorlog-stories een indringend verhaal uit de Tweede Wereldoorlog voor een jonge generatie relevant maken. We wilden laten zien hoe pijnlijk en destructief discriminatie en uitsluiting zijn.'

Marlies van Amerongen van Stepping Stone Producties vult aan: 'Met die boodschap wisten we de doelgroep succesvol te bereiken, maar hebben we ook bij deze internationale vakjury een snaar geraakt. Dankbaar voor de bekroning met deze ongelofelijk prestigieuze internationale prijs!'

Over 'Oorlog-stories'

Vorig jaar april was de online tienerserie 'Oorlog-stories' voor het eerst te zien op het Instagram en YouTube-kanaal van NPO Zapp. Via deze socialmediakanalen vertelt een 15-jarig meisje dagelijks wat ze meemaakt tijdens de oorlog. De serie is geïnspireerd op het oorlogsdagboek van de Nederlandse Edith. Claudia Kanne ('SpangaS') vertolkt de rol van het tienermeisje en ook Isa Hoes, Kees Boot en Aram van de Rest hebben een rol in de serie. De regisseur is David Cocheret en het scenario van Willem Bosch en Yannick de Waal. De serie is geproduceerd door Stepping Stone Producties en kwam tot stand met steun van het NPO-Fonds. Eerder won 'Oorlog-stories' een Dutch Interactive Award en de Cinekid Leeuw van Beste Nederlandse Fictieserie.