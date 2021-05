EO-serie 'Oorlog-stories' wint Dutch Interactive Award

De online tienerserie 'Oorlog-stories' van de EO heeft een Dutch Interactive Award (DIA) gewonnen; de prijs voor beste interactieve online werk in Nederland. In de serie vertelt een tienermeisje uit de Tweede Wereldoorlog wat ze dagelijks meemaakt via het Instagram en YouTube-kanaal van NPO Zapp.

Volgens het juryrapport heeft 'Oorlog-stories' het hoogste niveau van vernieuwing en emotionele betrokkenheid geleverd: 'Het is bijzonder knap hoe men een stuk drama in een heel nieuw format heeft gegoten dat vervolgens aansluit bij de mediaconsumptie van een jongere generatie. Er is een goede balans gevonden tussen een zwaar thema en de vluchtigheid van de nieuwe media. De jury is onder de indruk van het inlevingsvermogen en de samenwerking van de partijen die betrokken zijn bij de productie. De jury was geroerd door deze gouden case.'

EO-eindredacteur Arnoud Bruinier: 'Het is eervol om deze prestigieuze prijs te winnen. En wat een geweldig juryrapport! Mooi dat de jury de samenwerking tussen de betrokken partijen roemt. Er kwamen best wat disciplines in dit project bij elkaar. Alle partijen voelden het belang ervan om dit verhaal voor een jonge generatie relevant te maken. We wilden allemaal laten zien hoe pijnlijk en destructief discriminatie en uitsluiting kunnen zijn. Hierdoor was het ondanks alle verschillende perspectieven heel fijn samenwerken.'

Over 'Oorlog-stories'

Vorig jaar april was de online tienerserie 'Oorlog-stories' voor het eerst te zien op het Instagram en YouTube-kanaal van NPO Zapp. Via deze social media kanalen vertelt een 15-jarig meisje dagelijks wat ze meemaakt tijdens de oorlog. De serie is geïnspireerd op het oorlogsdagboek van de Nederlandse Edith. Claudia Kanne ('SpangaS') vertolkt de rol van het tienermeisje en ook Isa Hoes, Kees Boot en Aram van de Rest hebben een rol in de serie. De serie is geproduceerd door Stepping Stone Producties en kwam tot stand met steun van het NPO Fonds. Eerder won 'Oorlog-stories' de Cinekid leeuw van Beste Nederlandse Fictieserie.