EO-serie 'Hoogvliegers' scoort internationaal

Foto: © Evangelische Omroep - © Christopher Scott 2020

De succesvolle EO-dramaserie 'Hoogvliegers' slaat ook internationaal aan. De Italiaanse publieke omroep RAI, het Duitse Sony Pictures Entertainment en commerciŽle zenders in AustraliŽ en Nieuw-Zeeland hebben de serie aangekocht.

In Nederland behoort 'Hoogvliegers' tot de best bekeken dramaseries van 2020.

'Hoogvliegers' werd begin vorig jaar door de EO uitgezonden op NPO 1 en vertelt het verhaal van Rutger, Guus en Leyla, drie jonge mensen in opleiding tot vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. Tegen de achtergrond van de jarenlange loodzware opleiding van de luchtmacht en een geopolitiek conflict met Rusland. Zelfs tot aan een gevaarlijke missie in het Midden-Oosten maken we de vrienden mee op hun bewogen reis naar volwassenheid. We zijn deelgenoot van hun kameraadschap, hun relatie met hun familie, hun verdriet, vreugde en liefdes, in tijden van oorlog en vrede. Wat als elke keuze telt?

Twee miljoen

'Hoogvliegers' is één van de best bekeken dramaseries van de Nederlandse Publieke Omroep van 2020. Alleen al op NPO Start werd de serie meer dan twee miljoen keer gestreamd. Ook lineair werd de serie erg goed bekeken met meer dan een miljoen kijkers per uitzending. Daarnaast werd 'Hoogvliegers' hoog gewaardeerd door de kijkers

Acteurs

Acteurs die in de serie te zien zijn, zijn onder andere Gijs Scholten van Aschat, Josha Stradowski, Soy Kroon, Sinem Kavus en Fedja van Huêt. 'Hoogvliegers' werd geregisseerd door Bobby Boermans, en geschreven door Willem Bosch en Philip Delmaar, naar een idee van Errol Nayci, daarnaast ook geproduceerd door Nayci namens Storytellers Film & TV in opdracht van EO. 'Hoogvliegers' kwam tot stand met hulp van de Koninklijke Luchtmacht en met een bijdrage van het Netherlands Film Production Incentive.