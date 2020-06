EO neemt afscheid van 'The Passion'

Foto: Evangelische Omroep - © Willem Jan de Bruijn 2018

Na 10 mooie edities neemt de EO afscheid van 'The Passion'. De omroep wil ruimte maken voor vernieuwing en daar hoort een bezinning op 'The Passion' bij.

De EO heeft producent Mediawater, KRO-NCRV en de andere partners laten weten dat zij afziet van verdere coproductie in 'The Passion'.

Voor de EO was het elk jaar een hoogtepunt om net voor Pasen op een eigentijdse manier te vertellen over Jezus. Wat in 2011 relatief klein begon is inmiddels uitgegroeid tot een echte publiekslieveling, met gemiddeld 3 miljoen kijkers in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd is 'The Passion' een grote en complexe productie met veel belanghebbenden, die veel tijd en overleg vergt. Aandacht die ook op een andere manier ingezet kan worden om verhalen te vertellen over Gods liefde voor ons mensen. Geen eenvoudige afweging voor de omroep.

Arjan Lock, directeur EO: 'We zijn met 'The Passion' begonnen om de betekenis van Pasen onder de aandacht te brengen. Ieder jaar houden we onze deelname aan 'The Passion' opnieuw tegen het licht: is de productie in haar huidige vorm en werkwijze de beste manier om mensen te blijven inspireren en te raken met het Paasverhaal over Jezus' lijden en opstanding? Tot op heden was het antwoord op deze vraag 'ja'. Maar we denken dat de tijd is aangebroken voor een nieuwe, innovatieve wending. Het was geen gemakkelijke beslissing. Hetzelfde lef dat nodig was om met 'The Passion' te starten, hebben we nu ook ingezet om een van onze dierbare programma’s op het hoogtepunt los te laten. Maar alleen hierdoor creëren we ruimte voor iets nieuws. We kijken nieuwsgierig vooruit naar wat deze stap ons gaat brengen. Wij bedanken alle betrokken partijen voor de betekenisvolle samenwerking.'

Jacco Doornbos, producent van Mediawater: 'Wij zijn de EO dankbaar voor de belangrijke rol die de omroep in de afgelopen tien jaar heeft vervuld. Wij zien er naar uit om met andere partners ook in 2021 een impactvolle en actuele Passion te maken.'