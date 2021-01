En NOG meer bewoners verlaten 'Big Brother'

Als het zo verder gaat lijkt het wel of 'Big Brother' voortijdig de deuren van zijn huis gaat mogen sluiten. Want na Jowi hebben nu nog twee andere bewoners besloten om de handdoek in de ring te gooien.

Zaterdag hebben ook bewoners Danielle en Nathalie beslist om te vertrekken uit het 'Big Brother'-huis. De leegloop lijkt niet te stoppen.

Trouwe fans weten het al. Er heerst een negatief sfeertje in het 'Big Brother'-huis. En dat weegt op de bewoners. Eerder vertrok Theo vrijwillig, daarna besloot Jowi zijn koffers te pakken en nu beslisten ook Nathalie en Danielle om te vertrekken. Een en ander is het gevolg van een beslissing van Big Brother. Of de kandidaten stelden zich constructief op, of ze pakten binnen de vijf minuten hun boeltje. Jowi en Nathalie beslisten zo goed als onmiddellijk om te vertrekken. Danielle twijfelde, maar besloot dan ook om het huis achter zich te laten. De drie vertrekkers waren lid van het groepje dat de handen in mekaar had geslagen om de Belgische kandidaten uit het huis te stemmen.

Door het vertrek van de drie zijn er nu nog maar twee Nederlanders in het huis: Michel en Jill. Zoey, Patrick, Julie, Naomi, Liese, Nick en Thomas kozen er ook voor om te blijven.

De programmamakers begrijpen de beslissing van de vertrekkers, maar benadrukken het belang van een goede sfeer in het huis. En Big Brother blijft de baas. Zijn huis, zijn regels!