Emma Wortelboer, Jurre Geluk en Dzifa Kusenuh presenteren 'Spuiten en Slikken Sekstest 2021'

Foto: BNNVARA - © Wessel de Groot 2021

Hoe goed is jouw kennis over seks, seksualiteit en genderidentiteit? Wat heb je nooit geleerd tijdens seksuele voorlichting maar had je wel willen weten? Emma Wortelboer, Jurre Geluk en Dzifa Kusenuh nemen je mee op sexpeditie.

Van je eigen lichaam tot dat van een ander, van het beste tijdstip om het te doen tot seks in de toekomst.

De presentatoren bespreken in de studio alle ins en outs over seks voor, tijdens en na de lockdown, het aanhoudende geweld tegen LHBTQ+ers, het doorsturen van nudes, porno versus realiteit maar ook seks met consent en menstruatiekosten. Ze vieren de vagina, omdat het zo'n geweldig orgaan is en maken superspermasmoothies om de kwaliteit van sperma te verbeteren.

Het BN'er-panel bestaat uit onder andere Koen Kardashian, Youtuber Jessie Maya, presentator Eva Eikhout, Youtuber Nienke Plas en rapper Poke. Wie is aan het eind van de avond de enige echte sexpert, en wie heeft er weer heel wat bijgeleerd?

Emma: 'De 'Spuiten en Slikken Sekstest' presenteren is fantastisch, want over seks raak je nooit uitgeleerd of uitgepraat.'

Jurre: 'Het afgelopen jaar waren we enorm op elkaar aangewezen. Is de spanning er een beetje af? Deze 'Sekstest' biedt inspiratie voor al die tijd die je nu samen met je vlam of partner in huis doorbrengt.'

Dzifa: 'Yes, ik mag voor de eerste keer met de billen bloot met de 'Sekstest'! Dat moet wel een avond vol hoogtepunten worden.'

De 'Spuiten en Slikken Sekstest 2021' is voor de sexperts, de bedweters en de virgins. Voor iedereen in de regenboog en ergens daarbuiten. In 25 vragen ontdekken de bekende Nederlanders in de studio en het zoom-publiek alles over de verschillende sekses en gender, consent en trends. Kijkers kunnen live meespelen via de NPO3-app en de beste thuisspeler maakt kans op de dezelfde unieke prijs als het BN'er-panel.

'De Spuiten en Slikken Sekstest 2021', zondag 31 januari om 20.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.