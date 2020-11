'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters' opent met rapper Bizzey en soundtrack van Haagse Trio Goldband

Foto: Spike - © ViacomCBS 2020

Het Haagse trio Goldband heeft het nummer 'Tattoo' exclusief opgenomen voor het Spike programma 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'. Voor de soundtrack is gezocht naar een nummer dat goed aansluit bij de show, maar ook past bij de kijkers van de zender.

Het nummer is op vrijdag 20 november om 19.30 uur in de eerste aflevering van het tweede seizoen van 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters' te horen.

In de deze aflevering krijgen Dennis Weening en Bella Hay en tattoo experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met te maken met de 49-jarige Kees, die zich al jaren kapot schaamt om rond te lopen met een enorme tattoo disaster van een figuur uit de Thaise mythologie op zijn rug. Ook ontmoeten ze Ayoub, de trotse bezitter van meerdere tatoeages. Maar er is eentje waar hij zich enorm voor schaamt: de tattoo op zijn bovenbeen. Ayoub: 'Voor mijzelf is het echt niet leuk om ermee rond te lopen. Zeker bij de dames: de eerste keer dat ik mijn broek omlaag deed werd ik echt keihard uitgelachen.' En Bella bezoekt rapper Bizzey die onthult welke inkt misser hij in het verleden heeft begaan.

Klik hier om het nummer 'Tattoo' te beluisteren.

Over Goldband

Haagse Markt-House meets bouwmarkt-pop. Goldband brengt muziek voor stukadoors en kunstenaars, voor dealers en voor influencers. In 2019 stapten deze drie Hagenezen met de troffel in de klauw de scene binnen om kort na het uitbrengen van hun eerste EP gelijk op festivals als Wildeburg en Lowlands de tent te verbouwen. Met 'Mijn Stad' als eerste single van hun nieuwe plaat hadden ze al gauw een internationale cult-hit te pakken. In 2020 kwam 'Van de Roulette naar de Doublet' uit, de tweede EP waar naast de nodige club bangers ook de zachte kant die achter het harde leven in de bouw schuilgaat naar voren komt. Als een van de meest besproken acts van Noorderslag 2020, lijken de zingende stukadoors klaar om de de bouwplaats achter zich te laten en de troffel voorgoed in te wisselen voor de microfoon.

Over 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

In 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters' laten we zien dat van ieder stukje schaamtelijke inkt een echt kunstwerk te maken is. Vanuit hun passie voor tatoeages verslaan Dennis en Bella wekelijks de persoonlijke verhalen en begeleiden ze samen met drie gerenommeerde tattoo experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met de tattoobezitters bij de spannende momenten. Naast deze tattoobezitters zoeken Dennis of Bella iedere week een BN'er op die hen vertelt over hun tattoomissers en tattoos waar zij enorm spijt van hebben gekregen. De tatoeages kunnen uiteenlopen van een impulsieve jeugdzonde tot een dronkenmansactie of een tatoeage die het gewone leven behoorlijk in de weg zit.

'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters', vanaf vrijdag 20 november om 19.30 uur op Spike.