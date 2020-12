Eerste bakker verlaat 'HHB'-tent: 'Ik heb even een moment gehad dat ik de tent uit wilde rennen'

Foto: Omroep MAX - © Elvin Boer 2020

Zondag is bekendgemaakt wie als eerste de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Heb je de uitzending nog niet gezien? Stop dan hier met lezen, want dit artikel bevat spoilers.

De ontwapenende en vrolijke Jenny (52) is de eerste deelnemer die de tent van 'Heel Holland Bakt' moet verlaten. Ze vindt het erg jammer natuurlijk, maar ook een opluchting, want nu kan ze gewoon weer bakken waar ze zelf zin in heeft. 'Toen de camera’s uitgingen, dacht ik 'yes, ik mag naar huis' en heb een rondedansje in de tent gemaakt.'

Magisch

Het moment dat Jenny het schort met haar naam erop omknoopt, is nog steeds magisch voor haar. Maar al snel loopt de spanning op. 'Het is allemaal zo anders in de tent. Al die nieuwe apparaten en het zoeken naar spullen. Je moet in de tent ook zoveel tegelijk doen, heel eerlijk gezegd had ik gewoon niet genoeg ervaring om dat allemaal te tackelen. En ik vond het ook eng, want je staat toch te bakken voor allemaal camera's.'

'Ik heb even een moment gehad dat ik de tent uit wilde rennen.'

Bij de eerste opdracht, het maken van een gevulde tulband, krijgt Jenny al meteen ruzie met de oven. Gelukkig weet ze met de technische opdracht de eer te redden. Janny en Robèrt zijn goed te spreken over de Jaffa koekjes en daarom eindigt ze op de derde plaats. Maar op de laatste bakdag gaan het helemaal mis. Het biscuit voor het spektakelstuk mislukt en bijna dreigt Jenny helemaal geen taart op de hoek van haar werkbank te kunnen zetten. 'Ik heb even een moment gehad dat ik de tent uit wilde rennen. Dat kan natuurlijk niet met al die camera’s om je heen. ‘Je blijft staan en je gaat gewoon door, Jenny,’ zei ik tegen mezelf.'

Met een klein beetje hulp van Robèrt weet Jenny toch een taart te presenteren aan de jury, maar helaas is deze niet genoeg om haar in de tent te houden. 'Toch was ik heel blij dat iedereen de taart wel lekker vond. De samenwerking met Robèrt heeft gelukkig wel een goed taartje opgeleverd.'

Unieke ervaring

Jenny heeft geen spijt van haar korte Heel Holland Bakt-avontuur. 'Wie maak dat nou mee? Het is een unieke ervaring waar je geen entreekaartje voor kunt kopen. Ik ben blij dat ik nu weer gewoon thuis in mijn keukentje kan bakken, maar het was wel heel leuk hoor!'

Meer Jenny

Thuisbakker Jenny is te zien in de eerste aflevering van 'Doorbakken' op dinsdag 29 december om 22.25 uur op NPO 1. 'Doorbakken', gepresenteerd door André van Duin, kijkt wekelijks terug op de spannendste en mooiste gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Janny van der Heijden neemt André wekelijks mee op pad voor een educatief uitje en Jenny krijgt deze aflevering een mini-masterclass van Robèrt van Beckhoven.

'Heel Holland Bakt', elke zondag om 20.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.