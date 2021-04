Een unieke Koningsdag met MAX

In 2021 viert MAX Koningsdag weer geheel in stijl. 'Tijd voor MAX' zendt live uit vanaf Paleis Soestdijk en er is een extra live-uitzending: MAX Koningsdag vanaf Paleis Soestdijk, gepresenteerd door Jan Slagter.

In aanloop naar Koningsdag blikt MAX terug op de afgelopen Konings- en Koninginnedagen, en ook op radio en MAX Vandaag wordt stilgestaan bij deze, ondanks alle beperkingen, feestelijke dag.

'TinekeShow', dinsdag 27 april tussen 12.00 en 14.00 uur op NPO Radio 5

Op dinsdag 27 april wordt Tineke de Nooij 80 jaar. Daarom is ze eenmalig weer doordeweeks te horen tussen 12.00 en 14.00 uur. Het belooft een bijzondere uitzending te worden. The LSB Experience voorziet het verjaardagsfeestje van heerlijke livemuziek.

'MAX Koningsdag vanaf Paleis Soestdijk', dinsdag 27 april vanaf 13.25 uur op NPO 1

Op Koningsdag zendt MAX vanaf 13.25 uur op NPO 1 de speciale live-uitzending 'MAX Koningsdag vanaf Paleis Soestdijk' uit. Tijdens deze feestelijke uitzending ontvangt Jan Slagter diverse gasten. Zo is de winnaar van Heel Holland Bakt: Elizabeth aanwezig, schuift André van Duin aan en komt de 92-jarige Tine Ronkes langs om haar brief aan de koning voor te dragen. Daarnaast kan de kijker genieten van verschillende muzikale optredens; OG3NE en Gerard Joling zijn van de partij.

'Tijd voor MAX', dinsdag 27 april om 16.15 en 17.10 uur op NPO 1

Sybrand Niessen en Martine van Os verruilen zaterdag 27 april Studio 23 voor een dubbele uitzending van 'Tijd voor MAX' op Paleis Soestdijk. Om 16.30 uur is de Nationale Toost, in aanwezigheid van de burgemeester van Eindhoven. Iedereen kan deelnemen en tegelijkertijd een toost uitbrengen, bijvoorbeeld op het leven, een goede gezondheid, op solidariteit of tegen eenzaamheid. In de keuken staan Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden, om heerlijk eten met een koninklijk randje te bereiden.

Oranje Boven

In aanloop naar Koningsdag 2021 blikt MAX in een 4-delige serie terug op de hoogtepunten van Koninginnedagen en Koningsdagen door de jaren heen. De meest bijzondere en memorabele momenten passeren de revue. En we kijken vooruit naar Koningsdag 2021 in Eindhoven.

'MAX Koningsdag', dinsdag 27 april bij Omroep MAX.