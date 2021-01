Een fascinerende familiegeschiedenis in EOdoc 'Farewell Paradise'

Het paradijselijke leven van een gezin met vier jonge dochters op de Bahama's wordt wreed verstoord wanneer moeder Dorine besluit terug te keren naar Zwitserland.

Samen met haar dochters en de kat verruilt ze 'opeens' het zonnige en zorgeloze bestaan voor een leven waarin niets meer vanzelfsprekend is en de eerste maanden zich kenmerken door chaos en ontwrichting. Meer dan veertig jaar wordt er niet over de scheiding gesproken totdat de jongste dochter, regisseur Sonja Wyss, haar familieleden een voor een voor de camera begint te ondervragen.

'Vandaag wil ik jouw verhaal te weten komen over onze gedeelde geschiedenis' is de vraag die Sonja stelt aan haar ouders en zussen. In de film reconstrueert Wyss de gedeelde geschiedenis door elk van de betrokkenen zijn of haar kijk op de geschiedenis voor de camera te laten delen. Elk familielid schetst een beeld van een gebroken gezin en toont zo wat voor invloed zo’n ingrijpende gebeurtenis tientallen jaren later nog op de familie heeft.

De ouders zijn eerlijk over de oorzaken die de ingrijpende scheiding tot gevolg hadden. De stereotypen over relaties en opvoeden van die tijdsgeest spelen ook een rol. De zussen hebben elk hun eigen herinnering. In de ogen van de ene zus was moeder een held, de ander herinnert zich haar als depressief. Vader Ueli wordt door de een afgeschilderd als een empathische man, door de ander als een kille vreemde: het is maar net aan wie je het vraagt. En waar de abrupte verhuizing voor het ene kind een groot avontuur was, betekende het voor een ander een regelrecht trauma.

Het zijn vaak de details in een herinnering die maken dat de gevoelens gedeeld worden. Door de soms spannende interviews en het uitspreken van die gevoelens vindt er ook genezing plaats en kunnen de familieleden antwoorden geven over onbeantwoorde liefde, ontrouw, veerkracht, verdriet en hun liefde voor elkaar.

In Nederland strandt één op de drie huwelijken en krijgen ieder jaar zo’n 86.000 kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. Kinderen praten onderling vrijwel niet over de scheiding. Wyss levert met deze film een sterk pleidooi voor openheid. Ze laat zien dat opgekropt familieleed voor alle betrokkenen doorsijpelt in volgende generaties.

'Farewell Paradise', dinsdag 19 januari om 22.35 uur bij de EO op NPO 2.