Een avond met André Hazes bij AVROTROS

Op woensdag 30 juni 2021 zou André Hazes 70 jaar zijn geworden. AVROTROS staat deze avond op NPO 3 speciaal in het teken van de populaire volkszanger. 'Het Beste Van... André Hazes', 'Andre Hazes Live' in het Concertgebouw Amsterdam 1982, documentairereeks 'Kleine Jongen' (1 aflevering) en 'Rondje Hazes', zijn allemaal in de avond van 30 juni op NPO 3 te zien.

'Het Beste Van... André Hazes' | 20.25 uur op NPO 3

Samen met Jenny Lena, Erik de Zwart, Dries Roelvink, Sander Lantinga en Samantha Steenwijk herbeleven we de muziek van de grootste volkszanger ooit. In hoog tempo horen we de grootste hits van Hazes, waaronder 'Een beetje verliefd', 'Een vriend', 'Geef mij je angst' en 'Ik meen het'. De emoties lopen hoog op in de studio en er worden zelfs tranen gelaten bij het prachtige 'Zij gelooft in mij'.

'André Hazes live in het concertgebouw Amsterdam 1982' | 21.05 uur op NPO 3

Het legendarische optreden op 28 december 1982 in het Koninklijk Concertgebouw is om nooit meer te vergeten. André Hazes is in topvorm en scoort hit na hit. Het publiek in de zaal gaat volledig uit zijn dak. En dit allemaal in zijn eigen vertrouwde stad, in de zaal waar hij altijd van heeft gedroomd.

'Kleine Jongen' (aflevering 3, herhaling) | 22.05 uur op NPO 3 (hh aflevering 1 28/06, 2 29/6 en 4 op 1/7)

Persoonlijke herinneringen en verhalen van bekenden schetsen een intiem portret van Hazes. Aan het woord komen onder anderen zijn vrouw Rachel, zoon André, familie, (werk) relaties, vrienden en collega-artiesten zoals Patrick Kluivert, André van Duin, Gerard Joling, Paul de Leeuw, Willeke Alberti en Simone Kleinsma. De vierdelige documentairereeks Kleine Jongen vertelt het levensverhaal van een alom geliefde, gecompliceerde man, die ondanks zijn legendarische carrière altijd 'die kleine' is gebleven.

'Rondje Hazes' (herhaling) | 23.00 uur op NPO 3

In 'Rondje Hazes', een registratie vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, brengen Nederlands grootste artiesten de vele hits van André Hazes ten gehore. Met o.a. Tino Martin, Xander de Buisonjé, Trijntje Oosterhuis, Willeke Alberti, Lil Kleine, Emma Heesters, OG3NE, Samantha Steenwijk, Berget Lewis, Thomas Berge, Yves Berendse, Peter Beense, Martijn Fischer en Silver Metz. De muziek van onze volksheld verbroedert, verenigt, biedt troost en zorgt voor saamhorigheid door alle lagen van de bevolking heen.