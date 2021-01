Edsilia Rombley en Kees Tol onderzoeken feiten en fabels over gezond afvallen in 'Over Gewicht'

Foto: Net5/Talpa Network - © Carmen Kemmink 2021

Welke pastasoort is beter als je gezond wilt afvallen? Waarom is het goed om koud af te douchen? Werken maaltijdshakes en andere zogenaamde wondermiddelen?

Kees Tol en Edsilia Rombley zijn allebei dol op eten maar beiden hechten ook veel belang aan een fit en gezond lichaam. In het nieuwe programma 'Over Gewicht' onderzoekt het duo wekelijks de feiten en fabels over alles wat met gezond afvallen te maken heeft. Elke aflevering ontmoeten Edsilia en Kees ook verschillende BN’ers die inspiratie en tips geven.

Koolhydraten, goed of slecht?

In de eerste aflevering zoeken Edsilia en Kees uit wat er met je lichaam gebeurt als je koolhydraten mijdt. Edsilia bezoekt hiervoor de Vlaamse auteur en 'ketogoeroe' Julie van den Kerchove. Zij bereiden samen een keto lunch: avocado en zalm op courgettetoast. Julie eet namelijk nooit brood, pasta of rijst, voelt zich er goed bij en is ervan overtuigd dat het gezond is en je ervan afvalt. Het Voedingscentrum denkt daar anders over, zo ontdekt Kees. Wetenschapper Theo Niewold leert Kees het verschil tussen snelle en trage koolhydraten en wat de gevolgen zijn van een keto dieet op langere termijn.

Edsilia gaat ook langs bij een pastafabriek en leert dat Nederlanders pasta verkeerd eten. En Kees zwemt in open water met Olympisch kampioen Maarten van der Weijden om te kijken of je wilskracht kunt trainen, immers bij een gezond en fit leven komt ook wilskracht kijken. Het duo leidt op deze manier de kijker door de jungle van dieettrends, wondermiddeltjes, sportgoeroes en superfoods.

'Over Gewicht' wordt geproduceerd door BlazHoffski.

'Over Gewicht', vanaf woensdag 6 januari wekelijks om 21.30 uur bij Net5 Powered by LINDA. en op KIJK.nl.