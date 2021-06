Dzifa Kunsenuh aan de slag als OnlyFans creator in 'Spuiten en Slikken' docuserie 'De Grens van OnlyFans'

Waarom zou je sexy content plaatsen op OnlyFans? Wat voor prijskaartje hang je aan jezelf? En hoeveel invloed hebben fans op de content die je plaatst? In de vierdelige online documentaireserie 'De Grens van OnlyFans' duikt Dzifa Kusenuh in het razend populaire platform. Op OnlyFans bieden zogenaamde 'creators' sexy content aan tegen betaling.

Maar fans trekken hun portemonnee niet voor hetzelfde. Ze willen steeds meer van iemand zien. En daardoor vervagen de grenzen van sommige creators. Wat vaak begint met foto's in lingerie verandert al snel in (solo) porno. Dzifa treedt de wereld van creators binnen door er zelf een te worden. Ze geeft zich letterlijk en figuurlijk bloot en belandt aan het eind van de documentaireserie voor een keuze: houdt ze haar account? Of verwijdert ze het? 'De Grens van OnlyFans' is nu te zien bij BNNVARA op het YouTube-kanaal van NPO 3.

Dzifa: 'Het werk van OnlyFans-creators heb ik enorm onderschat en mijn respect voor (online) sekswerkers is door dit programma echt gegroeid. Veel mensen denken dat het 'easy money' is, maar je betaalt er als creator ook echt een prijs voor.'

In de eerste aflevering maakt Dizfa een OnlyFans-account aan onder de naam 'Dzifantasy'. Maar een naam alleen is niet genoeg. Er moet ook een profielfoto bij. Welke pose neem je aan? En hoe kijk je in de camera? Dzifa wringt zich in allerlei bochten voor het perfecte plaatje. Ook gaat ze langs bij populaire creators: Sheena James, Roos, Karolin, Feya Fern en Amber Bassick. Dzifa vraagt ze hoe zij hun foto's maken en hoe ze hun leven als creator beleven. Maar het blijft niet bij de belevenis van de creators zelf. Want hoe gaat iemands omgeving ermee om? Verderop in de docu-serie gaat Dzifa in gesprek met haar eigen beste vriendin. Hoe kijkt zij ertegenaan dat ze een creator is geworden?

Bekijk hier de eerste aflevering.