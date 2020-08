Duncan Laurence, Emma Heesters en Ronnie Flex jureren in finale 'Junior Songfestival'

Op zaterdag 26 september vindt de live finale van het 'Junior Songfestival 2020' plaats. Dit jaar wordt de finale gehouden in Rotterdam Ahoy. Hier zullen de finalisten hun liedjes live aan heel Nederland ten gehore brengen.

Ondanks dat er geen publiek aanwezig is, is de spanning bij de finalisten aanwezig. Zij worden dit jaar namenlijk beoordeeld door de vakjury die bestaat uit Duncan Laurence, Emma Heesters en Ronnie Flex. De finalisten hebben maandenlang gerepeteerd om met hun eigen nummer een fantastisch optreden neer te zetten. Wie van de vier acts mag Nederland vertegenwoordigen op het Junior Songfestival in Polen? De presentatie ligt in handen van Romy Monteiro en Buddy Vedder.

Duncan: 'Ik ben heel blij en vereerd om samen met Ronnie Flex en Emma Heesters onderdeel te mogen zijn van de jury voor het 'Junior Songfestival'. Het is voor de finalisten een mooi podium om Nederland te laten zien wat ze kunnen en ik hoop dat dit de start kan zijn voor veel mooie muzikale carrières.'

Naast de vakjury is er ook een kinderjury, bestaande uit de winnaar van vorig jaar Matheu Hinzen, en de meidengroep 6TIMES die tweede werd. De kijkers thuis kunnen online hun stem uitbrengen op hun favoriet via juniorsongfestival.nl.

Eind mei is bekendgemaakt wie met wie het podium betreedt in de finale. De meidengroep UNITY bestaat uit Naomi (13), Demi (14), Maud (14) en Jayda (13). Janae (13) en Jacky (13) gaan als duo het podium op. De jongens Thimo (12), Teddy (13), Thijs (13) en Tyrone (13) vormen samen de boyband T-SQUARE en de veertienjarige Robin probeert samen met haar vier dansers indruk te maken op de kijkers thuis en de vak- en kinderjury. Familieleden zitten in de zaal om de finalisten tijdens deze spannende avond aan te moedigen.

De voorbereidingen van de finalisten voor de finale zijn te volgen via het YouTube-kanaal van 'Junior Songfestival'.

'Junior Songfestival Nationale Finale', zaterdag 26 september om 19.25 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.