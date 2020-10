Duik dieper in de wereld van 'Tiger King' Joe Exotic

Foto: © Discovery Benelux 2020

Met de arrestatie en veroordeling van 'Tiger King' Joe Exotic is zijn verhaal nog niet af. Er zijn nog vele vragen open en mysteries om uit te zoeken.

Zoals de ware aard van zijn rivale Carole Baskin, de handel en wandel van zijn zakenpartners en andere lijken in de kast van Joe’s voormalige tijgerimperium. Daarom duikt crime-zender ID met twee documentaires dieper in de wereld van Joe Exotic op zoek naar antwoorden en de echte waarheid, waarbij het ook een inkijkje geeft in de jeugd van de jongere Joe. Wat is zijn psychologische aard en wat zorgde ervoor dat hij de ongekroonde Tiger King werd?

'Joe Exotic: Tigers, Lies And Cover-Up', vanaf donderdag 22 oktober om 21.00 uur

Als Joe Exotic de Tiger King is, dan kun je zijn rivale Carole Baskin toch zeker wel de Tiger Queen noemen. Ze is de directe aanleiding voor Joe’s veroordeling, nadat gemeend werd dat hij haar had willen ombrengen. Maar is zij werkelijk de onbaatzuchtige beschermvrouw van de tijgers of zijn we getuige van een doordacht masterplan van haar hand om de macht naar haar toe te trekken? En weet zij werkelijk niks van de mysterieuze verdwijning van haar echtgenoot John Lewis of was zij er wellicht toch bij betrokken, omdat ze uit was op diens vermogen? Het tweeluik 'Joe Exotic: Tigers, Lies And Cover-Up' trekt de feiten na en duikt ook in de nog niet eerder vertelde verhalen van Joe Exotic en de andere geheimen die er rond hem hangen. Is zijn veroordeling terecht, wie was precies Jeff Lowe en wat weet de FBI? En welke geheimen liggen er verborgen in de muren va Doc Antle?

'Joe Exotic: Before He Was King', donderdag 29 oktober om 22.00 uur

Hoe zag het leven van de jonge Joe Exotic eruit? Toen hij nog gewoon Joseph Allen Schreibvogel heette en nog niet de beroemde Tiger King was? Welke jeugdtrauma’s en dramatische gebeurtenissen legden de basis voor zijn latere excentrieke leven? De documentaire 'Joe Exotic: Before He Was King' duikt in de archieven en laat nooit eerder vertoonde foto’s en homevideo’s zien van de jonge Joseph. Ook praat het programma met mensen uit zijn directe omgeving en laat het experts aan het woord, zoals een forensisch psycholoog en een profiler van de recherche. Zij proberen te verklaren hoe de beruchte Tiger King terecht is gekomen op het glijdende pad van polygamie, een schimmige business in wilde dieren en uiteindelijk zelfs betrokkenheid bij de opdracht voor een huurmoord.