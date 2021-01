Driedelige docu serie met David Van Reybrouck: 'Revolutie in Indonesië'

Driedelige docu serie met David Van Reybrouck: 'Revolutie in IndonesiŽ'

In de driedelige documentaireserie 'Revolutie in IndonesiŽ' gaat de Vlaamse schrijver David Van Reybrouck op zoek naar de laatste getuigen van de dekolonisatie van IndonesiŽ.

Hij kiest daarbij voor een internationaal perspectief op deze wereldgeschiedenis, en gaat in gesprek met hoofdrolspelers, maar ook met onderbelichte partijen die een rol speelden bij die revolutie.

Als scherpzinnig observator werpt Van Reybrouck een frisse blik op wat Nederland lang als vooral eigen geschiedenis heeft gezien. Naast Indonesiërs en Nederlanders spreekt hij onderbelichte medespelers. De Japanse soldaten die over de hele archipel werden uitgezonden. De Nepalese Gurkha soldaten die met het Brits-Indiase leger de opstandige Indonesische vrijheidsstrijders moesten neerslaan. Hij kijkt naar de bemoeienissen van de Britten, Amerikanen en de VN. Om te eindigen bij de kolonies die geïnspireerd werden in hun eigen vrijheidsstrijd door de Indonesiërs.

Gedurende vier jaar volgden regisseurs Djoeke Veeninga en Marlou van den Berge de schrijver in de totstandkoming van zijn nieuwe boek. In de serie gaan kijkers mee met Van Reybrouck op avontuur de wereld over, nemen ze deel aan zijn zoektocht en ontmoetingen met getuigen. De serie laat ook zien hoe de schrijver te werk gaat en hoe zijn nieuwe boek zich vormt in zijn hoofd.

Hulp uit Japan – 20 januari

In aflevering 1 is de hoofdvraag: welke rol heeft de Japanse bezetting gespeeld bij het ontwaken van een revolutionair vuur bij de Indonesische bevolking? Van Reybrouck begint zijn veldwerk in Indonesië en spreekt getuigen op Java en op de Molukken. Hij reist naar Japan, op zoek naar de laatste levende Japanse soldaten die erbij waren tussen ’42 en ’45. Het leidt tot onverwachte Tinder contacten en tot het enthousiaste verhaal van een soldaat die zich Java herinnert als het paradijs op aarde.

Het vergeten leger – 27 januari

Aflevering 2 belicht de chaotische periode na augustus 1945. Japan capituleert, Indonesië roept meteen daarna de onafhankelijkheid uit en de Indonesische jeugd grijpt naar de wapens van de verslagen Japanners. Dan arriveert tot hun woede een nieuw bezettingsleger. Van Reybrouck vindt een vrijheidsstrijder die plots oog in oog kwam te staan met de Gurkha’s van het Brits-Indiase leger. Reden om naar Nepal af te reizen en daar op zoek te gaan naar de laatste levende soldaten die erbij waren, in 1945-46. Gaat hem dit lukken?

Een hoge prijs – 3 februari

In aflevering 3 onderzoekt Van Reybrouck de vraag: waarom kon het conflict tussen de zelfuitgeroepen Republiek Indonesië en de oude kolonisator Nederland zo lang niet diplomatiek opgelost worden? Waarom moest dat maandenlang oorlogvoeren en honderdduizenden doden kosten? Hij komt oog in oog te staan met het dodenmasker van de eerste premier van Indonesië, Soetan Sjahrir, die de stem was van een vreedzame oplossing. Hij hoort de aangrijpende oorlogservaringen van beide zijden. Tot slot vraagt hij zich af wat er gebeurde met de hoop op een nieuwe wereldorde, toen de nieuwe vrijgemaakte wereld zich in 1955 verzamelde in Bandung.

David Van Reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver van non-fictie, theater en poëzie. Zijn grootste succes behaalde hij met zijn boek 'Congo. Een geschiedenis.' (2010). In 2020 bracht hij het boek 'Revolusi. Indonesië en het ontstaan van de nieuwe wereld' uit.

'Revolutie in Indonesië', vanaf dinsdag 20 januari om 22/15 uur bij de NTR op NPO 2.