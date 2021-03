Documentaireserie 'De Kinderen van Ruinerwold' bij BNNVARA op NPO 1

Jessica Villerius maakt met 'De Kinderen van Ruinerwold' een vierdelige documentaireserie over het gezin dat ruim een jaar geleden ontdekt werd op een boerderij in Drenthe.

De vier oudste kinderen van het gezin dat jarenlang onder de radar leefde op een boerderij in Ruinerwold, vertellen eenmalig hun verhaal in de vierdelige BNNVARA-documentaireserie 'De Kinderen van Ruinerwold'. Documentairemaker Jessica Villerius volgde hen de afgelopen anderhalf jaar intensief en was aanwezig op belangrijke momenten in hun nieuwe leven. Samen met hen blikt ze terug op hun kinderjaren en de uitzonderlijke omstandigheden waarin het gezin leefde.

De jongste van deze vier kinderen, in de media aangeduid als 'Jan' (27), wordt op 13 oktober 2019 in één klap wereldnieuws als hij aan een lokale bareigenaar vertelt dat hij is weggelopen van huis en hulp nodig heeft. Als de politie wordt ingeschakeld blijkt al snel dat hij, samen met zijn broertje en vier zusjes, jarenlang een verborgen bestaan heeft geleid op een boerderij in Ruinerwold. Zij hebben daar, samen met vader Gerrit Jan van D. een geheim en ongeregistreerd leven geleid. Eerder al ontsnapten twee oudere broers en een zus. In de documentaireserie komen deze broers, de zus en Jan zelf voor het eerst aan het woord.

In een gezamenlijke verklaring laten de vier oudste kinderen weten dat dit de eerste en enige keer is dat ze hun verhaal zullen doen: 'Op 4 maart valt er voor ons een belangrijke beslissing. Of Gerrit Jan nu wel of niet vervolgd zal worden, de impact die de gebeurtenissen op ons leven hebben gehad is en blijft onverminderd groot. Er is in deze zaak wat ons betreft geen sprake van winnaars of verliezers, al zien wij zelf wel graag dat er een inhoudelijke behandeling komt waarin Gerrit Jan zich moet verantwoorden voor een aantal zaken. We begrijpen dat de pers veel vragen aan ons heeft en waarderen het ook dat er vaak naar ons welzijn wordt geïnformeerd. Maar het is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Wij als oudsten staan nog steeds achter ons statement van november 2019, waarin we aankondigden ons verhaal eenmalig in een documentaire te doen. Deze documentaireserie, waarvoor we de afgelopen 16 maanden opnamen hebben gehad, is inmiddels bijna af en omvat wat ons betreft het gehele verhaal vanuit ons perspectief. Dat is altijd onze intentie geweest en daar blijven we ook bij. We hopen dat mensen begrijpen dat praten over deze verdrietige situatie ons veel moeite heeft gekost en dat het veel te omvattend is om te pas en te onpas 'even' het verhaal te doen.'

Vandaag werd in een pro-forma zitting de voortgang van de strafzaak tegen vader Van D. besproken. De vader wordt verdacht van vrijheidsberoving van zijn kinderen en van seksueel misbruik. Ter discussie staat nu de vraag of Van D. wel terecht kan staan vanwege zijn beperkte mentale gezondheid na een herseninfarct. De Rechtbank beslist op 4 maart of de strafvervolging zal plaatsvinden of zal worden geschorst.

'De Kinderen van Ruinerwold', vanaf 24 maart vier woensdagen bij BNNVARA op NPO 1.