Documentaire 'Ze Zien Los! Carnaval in Boxmeer' over eeuwigdurende liefde voor unieke paardenrace

Op zondag 14 februari zendt Omroep MAX om 11.05 uur bij NPO 1 de documentaire 'Ze Zien Los! Carnaval in Boxmeer' uit. Centraal staat de eeuwigdurende liefde voor een unieke, oeroude paardenrace in het Brabantse Boxmeer: de Metworst.

De Metworst is een paardenrace en een Boxmeerse traditie die zich van oudsher afspeelt op het platteland enkele kilometers buiten het dorp. 'Ze Zien Los! Carnaval in Boxmeer' volgt de aanloop naar de Metworst van 24 februari 2020. In flashbacks is te zien hoe enkele ruiters zich voorbereiden op de paardenrace, een traject dat niet zonder slag of stoot verloopt.

Het verhaal luidt dat in de 15e eeuw een dame van adel tijdens een rijtoer met haar koets van de weg raakte en Boxmeerse 'vruchtbaarheidsruiters' haar te hulp schoten met hun paarden haar weer op weg hielpen. Als dank voor hun hulp belastte de freule één van haar hoeves in het plaatsje Vortum-Mullem (de 'Belaste Hoeve') met een jaarlijkse erfbelasting: een meterslange lange metworst, een wegge en een brood, twee vaten bier en een halve varkenskop. Vanaf dat moment wordt elk jaar een paardenrace gehouden om te bepalen wie deze erfbelasting namens de Vereniging in ontvangst mag nemen. Deze oude traditie wordt al vele generaties in ere gehouden om door te geven aan de jeugd van nu en in de toekomst.

'Ze zien los!' is de bekendste kreet in Boxmeer die bij de start van elke rit wordt geroepen door de commentator en is dialect voor: 'Ze zijn van start gegaan.' Deelname is alleen mogelijk voor 'Boxmeerse jonggezellen': ongehuwde jongens, geboren in de gemeente Boxmeer en getogen en woonachtig in het kerkdorp Boxmeer. De winnaar van deze afvalrace wordt voor één jaar de 'Koning van de Metworst'. Ben je Koning van de Metworst dan word je de rest van de carnaval bejubeld en dien je de rest van het jaar bij allerlei officiële zaken aanwezig te zijn. Je wordt koning voor een jaar en bent een held voor altijd.

Na een stevig traditioneel ontbijt van worstenbroodjes gaan duizenden verklede dorpelingen in een lange stoet op weg om de ruiters aan te moedigen. Eén van hen is Gerrit Verberkt (85 jaar), viervoudig koning van de Metworst en is daarmee de meest succesvolle Metworst-ruiter van de 20ste eeuw. Tot zijn grote verdriet hebben geen van zijn zonen ooit gewonnen en nu is al zijn hoop gevestigd op zijn kleinzoon Rens die alles op alles zet om de laatste wens van zijn opa in vervulling te laten gaan. Ook Jan Broeren (84) is onderweg. Hij heeft de metworst twee keer gewonnen en kreeg alleen dochters, die volgens het eeuwenoude regelement niet mee mogen doen met de paardenrace. Ook hij heeft een kleinzoon waar alle hoop op is gevestigd. Zal het Tim lukken de koningstitel in de wacht te slepen voordat zijn opa er niet meer is?

'Ze Zien Los! Carnaval in Boxmeer', zondag 14 feburari om 11.05 uur bij Omroep MAX op NPO 1.