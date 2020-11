Documentaire 'Indian Space Dreams' in 2Doc en op InScience Nijmegen

'Indian Space Dreams' is een Britse documentaire uit 2019 die de NTR uitzendt i.s.m. InScience - International Science Film Festival Nijmegen.

Deze bijzondere documentaire gaat over ruimtewetenschappers in Mumbai die ervan dromen de eerste astronomische satelliet van India te lanceren.

Met een fractie van het budget dat NASA ter beschikking heeft, bouwt een team ambitieuze ruimtewetenschappers in Mumbai aan wat de eerste astronomische satelliet van India moet worden. Een Britse filmploeg volgde hen gedurende vijf jaar, een periode waarin succes, tegenslag en persoonlijke beslommeringen elkaar afwisselen.

Dromen in de sloppenwijken

Naast het ruimtecentrum ligt één van Mumbai’s grootste sloppenwijken. Eén van de gedreven ruimtewetenschappers geeft de kinderen hier elke zaterdag les, in de hoop het heilig vuur over te brengen op deze nieuwe generatie.

Carrière in de wetenschap

Vinita, één van de jonge vrouwen in het team van de wetenschappers, staat onder grote druk van haar ouders. Die willen haar het liefst snel getrouwd zien. Maar Vinita is vast van plan daar niet aan toe te geven.

Te zien op 13 november op InScience en 's avonds om 23.10 uur op NPO 2 in 2Doc, vrijdag 13 november om 23.10 uur.