Documentaire 'In Love With The Submarine Killer' op discovery+

Foto: © Discovery Benelux 2021

Je zou denken dat iemand die een vrouw seksueel misbruikt en daarna vermoordt een afschrikwekkende uitwerking heeft op andere vrouwen. Maar niets is minder waar.

Zo onderhoudt de 19-jarige Cammilla Kürstein al drie jaar intensief briefcontact met de Deense duikbootmoordenaar Peter Madsen met wie ze ooit hoopt te gaan trouwen. En zij is beslist niet de enige die valt voor een gedetineerde, zoals blijkt uit de documentaire 'In Love With The Submarine Killer'.

De Deense Facebook-groep 'Date en Indsat' (Date een Gedetineerde) heeft bijna 30.000 leden en de beruchte Deense seriemoordenaar Peter Lundin is in de gevangenis ook al drie keer in het huwelijksbootje gestapt. Een van zijn ex'en legt in de documentaire uit hoe ze hier als tiener in verzeild raakte en hoe één brief aan Lundin de start werd van de affaire waar ze achteraf veel spijt van heeft.

Aan de hand van audio-opnames en brieven laat de documentaire zien hoe Madsen en Lundin jonge vrouwen proberen te manipuleren. Ook wordt onthuld hoe de gedetineerden met behulp van gevangenismedewerkers makkelijk contact kunnen leggen met vrouwen die niet eens op hun officiële contactlijst staan. Een schokkende onthulling die in Denemarken veel stof deed opwaaien.

'In Love With The Submarine Killer', vanaf zondag 14 februari op discovery+.