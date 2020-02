Documentaire 'De Nacht van Sonja' op NPO 1

Op zaterdag 29 februari - schrikkeldag - viert BNNVARA de verjaardag van tv-icoon Sonja Barend. De Koningin van de Talkshow wordt die dag 80 jaar.

Sonja durfde in haar talkshows alles te vragen: ze was kritisch, taboedoorbrekend en had een mening. Als programmamaker is Sonja een belangrijke inspiratiebron geweest: veel van de huidige makers en presentatoren zijn schatplichtig aan haar.

In de nacht van 29 februari op 1 maart brengt BNNVARA een ode aan Sonja met de documentaire 'De Nacht van Sonja', gemaakt door programmamaker Hetty Nietsch. Hierin vertellen collega-presentatoren Eva Jinek, Fidan Ekiz, Sophie Hilbrand, Matthijs van Nieuwkerk, Paul de Leeuw, Jeroen Pauw, Astrid Joosten, Ivo Niehe, Cornald Maas, Coen Verbraak, Sybrand Niessen en Paul Witteman een uur lang over wat Sonja voor hen en voor de Nederlandse televisie heeft betekend. 'De Nacht van Sonja' is op 29 februari vanaf 00.05 uur te zien op NPO 1.

Na de documentaire zijn drie spraakmakende uitzendingen uit Sonja's rijke oeuvre te zien: om 01.15 uur een aflevering van Sonja op zondag (op bezoek in een Brabantse parenclub, mei 1990), om 02.00 uur een uitzending van Barend & Witteman (na de moord op Pim Fortuyn, op 6 mei 2002), en om 02.30 uur een aflevering van Sonja op vrijdag (gesprekken over o.a. verliefdheid, smartlappen en werkloosheid, uit 1983).

Sonja's Goed Nieuws Show, Sonja op maandag, Sonja op dinsdag, en zo alle dagen van de week: Sonja Barend (Amsterdam, 29 februari 1940) maakte ontelbare programma's voor de VARA. Twintig jaar lang was de legendarische eindredacteur Ellen Blazer haar steun en toeverlaat. Aan het einde van Sonja's praatprogramma's klonk steevast de slotzin: 'Voor straks: lekker slapen, en morgen gezond weer op.'

Naar haar is de Sonja Barend Award vernoemd, de jaarlijkse prijs van de VARAgids voor het beste tv-interview. In de komende VARAgids staat een uitgebreid interview met Sonja over haar leven en werk.

Hetty Nietsch is documentairemaker bij ZEMBLA en maakte eerder voor de VARA en BNNVARA films als 'Valentijn', 'Verlaten' en 'De kleine wereld van Machteld Cossee'.