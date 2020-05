Dit zijn de winnaars van de derde kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2020

De derde kwalificatieronde voor de Gouden Televizier-Ring 2020 zit erop. De vijf programma's waarop het meest werd gestemd, zijn bekend. Welke titels maken er in oktober ook kans op de felbegeerde 55e Gouden Televizier-Ring?

Het publiek kon de afgelopen twee weken stemmen op meer dan honderd Nederlandse programma’s die in de maanden februari, maart en april 2020 zijn uitgezonden. Na een spannende strijd gingen de meeste stemmen naar een mooie combinatie van bestaande en spiksplinternieuwe titels.

Dit is de eindstand (op alfabetische volgorde):

'100 Dagen voor de Klas' (VPRO)

'Dream School' (NTR)

'Lego Masters' (RTL4)

'Oogappels' (BNNVARA)

'Topdokters' (RTL4)

Longlist

De vijf titels worden nu bijgeschreven op de longlist voor de uiteindelijke Gouden Televizier-Ring verkiezing. De winnaars van de vorige twee kwalificatierondes staan daar al op. Dat zijn 'Beste Zangers', 'Even Tot Hier', 'Expeditie Robinson', 'Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen', 'The Masked singer', '100 Jaar Jong', 'Als de Brandweer', 'Bureau Burgwallen', 'Dienders' en 'Over Mijn Lijk'.

Kwalificatierondes

In totaal zijn er vier voorrondes waarbij telkens vijf programma’s doorgaan naar de volgende ronde. Daarna geeft de redactie van Televizier nog vijf wildcards weg zodat in totaal 25 programma’s kans maken op de Gouden Televizier-Ring 2020.

De prijs wordt uitgereikt op het Gouden Televizier-Ring Gala later dit jaar. De exacte datum van het gala wordt op een later moment bekend gemaakt.