discovery+ wordt 'Home Of The Olympics'

Vanaf nu kan je sport ook streamen op discovery+. De streamingdienst van Discovery breidt zijn huidige portfolio van wereldwijde en lokale inhoud en exclusieve series uit. Dankzij de toevoeging van sport aan het totaalaanbod, kunnen ook sportfans hun geluk niet meer op bij de real-life entertainment-streamingdienst.

Onder de discovery+ sport-content bevinden zich populaire sporten zoals tennis Grand Slams, wielerrondes, waaronder de Tour de France, en meer dan 200 racedagen per jaar van de MotoGP. Maar dat niet alleen, ook de beste elektrische raceserie met het ABB FIA Formula E World Championship en FIA eTouring Car World Cup en elk groot wereldkampioenschap wintersport en wereldbekerevenement, inclusief schansspringen zijn allemaal daar te zien. Daarnaast hoeven discovery+ abonnees van 23 juli tot en met 8 augustus geen enkel moment van de Olympische Spelen meer te missen, want álles is te volgen bij de Home of the Olympics.

De sportprogrammering start vandaag op discovery+, ononderbroken en voor veel sporten voorzien van Nederlands commentaar. Dit maakt discovery+ sport de place to be voor echte fans van tennis, wielrennen en MotoGP, en voor elke fan om te genieten van een uitstekende sportkijkervaring. En dat vlak voor het weekend waarin grote sportevenementen zoals de TT Assen, de Tour de France en Wimbledon starten.

discovery+ is de thuisbasis van de Olympische Spelen

Discovery is de exclusieve thuisbasis -de niet te missen momenten- van de Olympische Spelen. Je kunt de grootste en beste momenten op Eurosport volgen, maar als je je ervaring echt wilt personaliseren door zelf te kiezen uit een evenement, atleet of moment om te volgen, dan is discovery+, als Home of the Olympics, de enige plek voor het volledige scala aan live Olympische actie. Bovendien is basketbal exclusief te zien op discovery+ en Eurosport, dus dé plek om het Dream team in actie te zien. Door het grote aantal streams binnen een speciaal Olympisch gedeelte, is elke sport en alle Olympische Spelen-medailles op elk moment digitaal te beleven op discovery+. Kortom, je kunt gewoon je eigen regisseur zijn, op ieder moment 'what you love' streamen en geen moment missen.

Susanne Aigner (GSVP & General Manager GSA & BNLX): 'We zijn enorm blij dat we met de toevoeging van sport aan discovery+ vanaf vandaag ook sportfanaten op hun wenken kunnen bedienen. En met de Olympische Spelen voor de deur, is het natuurlijk nog geweldiger dat er een plek is waar sportliefhebbers naar hartelust alle wedstrijden kunnen bekijken en herhalen. Nu kun je nog meer streamen what you love met discovery+!'

discovery+ is toegankelijk via smartphone, tablet, laptop, pc of op je tv, via Google Chromecast en Apple Airplay, of de Smart TV-apps.