Discipelen en bijrollen 'The Passion' 2020 bekend

Foto: © EO/KRO-NCRV 2020

De namen van de discipelen en bijrollen van 'The Passion 2020' zijn bekend! Onder andere cabaretier Klaas van der Eerden, actrice Britt Scholte en presentatrice Tooske Ragas spelen dit jaar de rol van discipel.

Cas Jansen en Dwight van van de Vijver vertolken de rol van politieagent. Ontdek hieronder wie er nog meer meespelen in dit grote paasevenement.

Discipelen 'The Passion':

Anne Appelo

Begin 2018 werd Anne als presentatrice het nieuwe gezicht van 'Kinderen voor Kinderen'. In 2020 was zij samen met o.a Pearl Jozefzoon te zien in de muzikale theatervoorstelling ‘Amazing Grace’, waar zij ook één van de hoofdrollen vertolkte.

Britt Scholte

Britt Scholte speelde de hoofdrol in de populaire kinderserie ‘Brugklas’ en maakte in 2016 haar debuut in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. Na het GTST-avontuur focust Britt zich op het maken van eigen content op haar Instagramkanaal (550.000 volgers). Daarnaast speelde ze een rol in de online serie 'Anymoody’s'.

Chesron Sminia

Chesron Sminia is zanger, schrijver en producer van 'De Rechtstaat'. Naast muziek zet Chesron zich ook in voor het thema gerechtigheid. Zo is hij ambassadeur van International Justice Mission (IJM), een organisatie die zich inzet tegen onder andere moderne slavernij en mensenhandel.

Emmely de Wilt

Emmely de Wilt won in januari 2020 de Marconi Award voor Aanstormend Talent tijdens het Gouden RadioRing Gala. Emmely presenteert twee programma’s op NPO Radio 2; 'Bureau De Wilt' en 'Motel De Wilt'.

Jurjen ten Brinke

Jurjen ten Brinke is voorganger bij 'Hoop voor Noord', een multiculturele kerk in Amsterdam. Daarnaast werkt hij als presentator bij de EO, onder andere voor het wekelijkse tv-programma 'Nederland Zingt Dichtbij'. Ook is hij als ambassadeur betrokken bij ontwikkelingsorganisatie 'Tear'.

Klaas van der Eerden

Klaas van der Eerden is presentator, komiek, visser en dwarsfluitist. Afgelopen jaren presenteerde Klaas de quiz 'Switch', het reis- en visprogramma 'Big Fish Klaas', de Zapp kersthit 'CupCakeCup' en het kookprogramma 'Chef in je Oor'. Daarnaast was hij te zien in de serie 'Ruben en de idioten' en in de eerste seizoenen van 'Foute Vrienden'.

Lucille Werner

Lucille Werner is televisiepresentatrice, programmamaakster en heeft haar eigen stichting: De Lucille Werner Foundation. Sinds 1 januari 2019 is ze in dienst van KRO-NCRV.

Michaël Gabriël

Michaël Gabriël is bekend als frontman van 'De Rechtstaat' en van zijn rapfilmpjes op Instagram. 'De Rechtstaat' is een begrip in (jong-) christelijk Nederland. Hiernaast heeft Michaël zijn eigen studio in Vlaardingen en geeft hij raplessen op scholen door het hele land.

Tooske Ragas

Tooske Ragas werd bekend als presentatrice van 'Idols'. Naaast programma’s bij SBS, heeft Tooske ook een aantal programma's voor de EO gemaakt. Voor haar kookboek 'Appeltje, eitje' won ze de Food Blog Award, het beste kookboek van 2019. Tooske was in dat jaar ook te zien als danseres in 'Dancing with the Stars'.

Yeliz Dogan

Yeliz Dogan speelt op dit moment in de jeugdserie 'SpangaS en bij 'Lost Project'. Tijdens het nieuwe makers festival 'RRReuring' heeft ze haar debuut gemaakt met een eigen geschreven solovoorstelling '#MISLUKTINLIEFDE'.

Bijrollen:

Cas Wolters - Bakker

Cas Wolters vertolkt de rol van bakker in 'The Passion'. Hij deed mee aan het zesde seizoen van 'Heel Holland Bakt'. Mede door zijn deelname aan het bakprogramma is zijn passie voor bakken en anderen inspireren nog groter geworden. Hij presenteert nu 'Bak mee met MAX'.

Dwight van van de Vijver - Politieagent

Dwight van van de Vijver speelt de rol van politieagent. Dwight is instructeur bij de politie en hulpofficier van justitie. In het tv-programma 'Geboeid, terug naar de plantage' van de EO ging Dwight op zoek naar zijn voorouders en familiegeschiedenis.

Lisette Wellens - Petrusherkenner

Lisette Wellens ging na haar periode als redacteur bij het Jeugdjournaal aan de slag als verslaggeefster bij TL Live. Via de Amsterdamse omroep AT5 kwam ze uiteindelijk terecht bij Omroep WNL. Lisette presenteert het nieuwsblok en trekt als verslaggeefster door het land.

Pip Pellens & Pim Wessels - Criminelen

Actrice Pip Pellens en acteur Pim Wessels spelen de rol van crimineel in 'The Passion'. Pip was eind 2019 te zien in ‘Zoek de Fouten’, een nieuw sketchprogramma voor SBS6. Pim was te zien in de bioscoopfilm 'Zwaar Verliefd'. Pip en Pim hebben samen een relatie.

Rick Brink - Klant van de bakker

Rick Brink heeft de rol van klant bij de bakker in 'The Passion'. Rick is in 2019 in een tv-show van KRO-NCRV verkozen tot de allereerste 'minister van Gehandicaptenzaken' van Nederland. Hij wil samen met deze omroep relevante onderwerpen op de politieke en media-agenda zetten, om obstakels weg te nemen voor 1,8 miljoen Nederlanders met een handicap.

Sven Kockelmann - Interviewer

Sven Kockelmann presenteert voor KRO-NCRV elke werkdag het interviewprogramma '1 op 1' op NPO Radio 1, waarin hij een half uur een gast het vuur aan de schenen legt. Hiervoor presenteerde Sven onder andere het radioprogramma 'De Ochtend', het interviewprogramma 'Oog in Oog' en was hij één van de vaste gezichten van 'KRO Brandpunt'.

Tijs van den Brink - Interviewer

Tijs van den Brink speelt de rol van interviewer in 'The Passion'. Recente programma’s die de EO-presentator voor zijn rekening neemt, zijn ‘Adieu God?’ en het radioprogramma ‘Dit is de Dag’ op NPO Radio 1. Elke dinsdag presenteert hij talkshow 'Op1' samen met Giovanca Ostiana.

Victor Abeln - Petrusherkenner

Victor Abeln heeft de rol van petrusherkenner in 'The Passion'. Victor is barman en met zijn bekende blauwe ogen, niet meer weg te denken uit het televisieprogramma 'First Dates'.

Uitzending 'The Passion 2020'

'The Passion' vindt plaats in Roermond. Het tv-evenement wordt op Witte Donderdag 9 april live uitgezonden op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start. Ook is er dit jaar weer de digitale processie, waarbij bezoekers van thepassion.nl een persoonlijke boodschap kunnen achterlaten tijdens de live-uitzending.

Samenwerking

'The Passion' is een samenwerking van de omroepen EO en KRO-NCRV en wordt geproduceerd door Mediawater. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Roermond, Kansfonds, Protestantse Kerk Nederland, Bisdom Roermond, IJM en NPO Radio 2.