Dinsdagavond bij RTL 5 tjokvol workplace reality

Foto: RTL 5 - © RTL 2019

RTL 5 luidt 2020 in met twee verrassende workplace reality programma's op de dinsdagavond: 'De Douane in Actie' en 'Team Parate Eenheid'. Hierin worden de douane- en politie-eenheden gevolgd die ons land beschermen tegen illegale goederen, zware criminaliteit en georganiseerde misdaad.

'De Douane in Actie' is vanaf dinsdag 7 januari om 20.30 uur te zien, gevolgd door 'Team Parate Eenheid' om 21.30 uur, bij RTL 5.

'De Douane in Actie'

1300 kilo cocaïne in een container met bananenpulp, een postpakket met een lading gedroogde zeepaardjes, een namaakdesignertas meegenomen na een zonvakantie; elke dag weer onderschept de Nederlandse Douane de meest vreemde, exotische maar vooral illegale goederen. 'De Douane In Actie' biedt een unieke inkijk in een wereld die tot nu toe verborgen bleef. De douanebeambten zijn te vinden op vliegvelden en havens, maar voeren hun werkzaamheden ook onder water én in de lucht uit. Wie zijn de mensen die onze landsgrenzen, kust, zee- en luchthavens controleren op smokkelwaar? Eén ding staat vast: hun werk is geen dag hetzelfde en brengt hen geregeld in spannende, soms zelfs gevaarlijke, situaties.

'De Douane in Actie' wordt geproduceerd door Simpel Media en is vanaf dinsdag 7 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Team Parate Eenheid'

Het werk van een gemiddelde agent is al bijzonder veelzijdig, de leden van het Team Parate Eenheid doen er nog een schepje bovenop. De speciale eenheid is in de regio Rotterdam inzetbaar daar waar het op dat moment nodig is. Vanuit het hoofdkwartier ondersteunen zij afdelingen in de hele eenheid, van ME-inzet tot aanhoudingen van gevaarlijke verdachten voor de recherche. Persoonsbeveiliging, demonstraties, rellende supporters, een inval of bloedstollende achtervolging in de regio Rotterdam; voor deze speciale eenheid is het dagelijkse kost. Ze zijn getraind om onder moeilijke omstandigheden hun werk te kunnen doen. Met een kettingzaag, stootram, of hydraulische pers openen zij deuren om boeven van hun bed te kunnen lichten. Van een instap in zware vesten tot een aanhouding in uniform. Het Team Parate Eenheid Rotterdam bestaat uit mannen en vrouwen met hart voor hun werk. Wat drijft hen? Zijn ze wel eens bang? Wij leren ze kennen en krijgen voor het eerst exclusief toegang tot de tot nu verborgen wereld van het Team Parate Eenheid.

'Team Parate Eenheid' wordt geproduceerd door Simpel Media en is vanaf dinsdag 7 januari om 21.30 uur te zien bij RTL 5.

Meer workplace reality bij RTL 5

Vanaf woensdag 1 januari 2020 zijn nieuwe seizoenen van 'In Overtreding' (20.30 uur) en 'Voor de Rechter' (21.30 uur) te zien bij RTL 5. In 'In Overtreding' worden de politie, dierenbescherming en handhavers op straat gevolgd in hun dagelijkse werkzaamheden. Geen dag is hetzelfde voor hen: treitertaxi's op Schiphol, gedumpt afval, een pony in de achtertuin of zieke katten in een onhygiënische flat. In 'Voor de Rechter' worden confrontaties tussen burger en rechter in verschillende rechtbanken in Nederland gevolgd. Soms moet iemand voorkomen voor redelijk onschuldige vergrijpen, maar vaak genoeg gaat het om ernstige misdrijven waar zelfs gevangenisstraf op kan volgen. Deskundigen vertellen ons iets meer over de interessante feiten en leggen ons uit hoe de rechter tot zijn oordeel komt.

'In Overtreding' wordt geproduceerd door De Haaien en is vanaf woensdag 1 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Voor de Rechter' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf woensdag 1 januari om 21.30 uur te zien bij RTL 5.