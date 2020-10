Derde BN'er in nieuw seizoen 'Sterren op het Doek' is bekend!

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

Zaterdag 31 oktober keert 'Sterren op het Doek' terug bij MAX met presentator Özcan Akyol. Eerder werd bekendgemaakt dat Eva Jinek en Adriaan van Dis meedoen aan het nieuwe seizoen.

De derde BN'er is maandag in 'Tijd voor MAX' bekendgemaakt en is niemand minder dan Janny van der Heijden. Deze aflevering is op zaterdag 14 november om 20.35 uur te zien bij MAX op NPO 2.

In plaats van een tent vol thuisbakkers, staan in deze aflevering drie getalenteerde kunstenaars tegenover de culinaire grande dame van Nederland: Janny van der Heijden. In een persoonlijk gesprek ontdekt Özcan Akyol de vrouw achter het bakken en vertelt Janny hoe cruciale momenten in haar leven haar tot een sterke vrouw hebben gemaakt.

De overige BN'ers die in 'Sterren op het Doek' worden geportretteerd, worden de komende tijd in de story van onze Instagrampagina bekendgemaakt.

Veilingsite 'Sterren op het Doek'

Aan het einde van de aflevering van 'Sterren op het Doek' mag de BN’er één schilderij kiezen en mee naar huis nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij hebben uitgekozen. Na elke uitzending kan een bod uitgebracht worden door het publiek via de veilingsite: www.sterrenophetdoek.nl.

'Sterren op het Doek',vanaf zaterdag 31 oktober wekelijks om 20.35 uur op NPO 2.