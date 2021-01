Derde bakker verlaat 'HHB'-tent

Zojuist is bekendgemaakt wie als derde de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Opgelet als je de aflevering nog niet gezien hebt, want dit artikel bevat spoilers.

De 28-jarige fysiotherapeut Chun is de derde bakker die de tent moet verlaten. Meedoen aan 'Heel Holland Bakt' is voor hem een droom die uitkomt. 'Het was geweldig om in de tent te staan en om nieuwe bakvrienden te leren kennen die dezelfde passie delen.'

Stille kracht

Chun wordt door de andere deelnemers liefkozend de stille kracht uit de tent genoemd. Hij valt op door de spannende smaken die hij gebruikt, zoals lychee en rozenwater. 'Ik wilde vooral originele dingen maken waarmee ik de jury kon verrassen. Daarom maakte ik in de eerste aflevering een taart waar mijn Aziatische roots in naar voren komen. Met zoete en geurige smaken. Een gewaagde combinatie, die Janny gelukkig erg lekker vond.'

Geen tijd

Chun legt de lat hoog voor zichzelf. Niet alleen als het om bakken gaat, maar ook in zijn dagelijks werk als fysiotherapeut. Naast zijn werk doet hij een masteropleiding tot oedeem- en oncologiefysiotherapeut, waarmee hij mensen - die bijvoorbeeld worden behandeld voor kanker - wil helpen fit te worden. Daarnaast is hij regelmatig in de sportschool te vinden om fitnesslessen te geven. 'Vooral de combinatie van sport en mensen helpen met lichamelijke klachten, vind ik heel erg mooi om te doen. Dit jaar was voor mij heel erg druk met werk en studie, eigenlijk had ik helemaal geen tijd voor 'Heel Holland Bakt'. Maar ik ben eigenwijs.'

Meer Chun

Thuisbakker Chun is te zien in de derde aflevering van 'Doorbakken' op woensdag 13 januari om 21.25 uur op NPO 1. Doorbakken, gepresenteerd door André van Duin, kijkt wekelijks terug op de spannendste en mooiste gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Janny van der Heijden neemt André wekelijks mee op pad voor een educatief uitje en Chun krijgt deze aflevering een mini-masterclass van Robèrt van Beckhoven.

