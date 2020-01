Derde bakker verlaat de tent in 'Heel Holland Bakt'

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

Zondagavond 5 januari werd bekend wie als derde de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Wie de wedstrijd moest verlaten, lees je hieronder. Dit bericht bevat spoilers.

Het avontuur stopte helaas voor kaasboer Johan. Johan is een echte smaakmaker in het Groningse dorp waar hij woont. En ook bij de kijkers van 'Heel Holland Bakt' was hij geliefd. Helaas moet hij de tent verlaten, maar gelukkig gaat er thuis bijna iedere dag iets lekkers in de oven. Als kaasboer probeert hij zijn passie voor eten en goede producten aan de man te brengen. 'Ik neem altijd wel wat lekkers mee.'

'Misschien kan ik dit jaar Robèrt strikken voor mijn tent'

In het dorp Winsum organiseert Johan ieder jaar de 'Groninger Poffertdag'. Een poffert is een gevuld brood dat heel veel Groningers kennen. Het wordt niet gebakken, maar au bain-marie in een speciale pofferttrommel gekookt. De vulling bestaat uit krenten, rozijnen of spek en het is heerlijk met gesmolten roomboter en stroop. 'Het is een echt boerengerecht en het dreigde een beetje in de vergetelheid te raken. Daarom zijn we een paar jaar geleden met de wedstrijd begonnen. Het was meteen een succes, want er doen ieder jaar meer dan 50 thuisbakkers aan mee. Misschien kan ik dit jaar Robèrt strikken voor mijn tent!'

Meer Johan

Thuisbakker Johan is te zien op woensdag 8 januari 2020 in de derde aflevering van 'Doorbakken' om 22.00 uur op NPO 1. 'Doorbakken', gepresenteerd door Irene Moors, gaat wekelijks in op het centrale thema en de gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Irene Moors voert gesprekken met gasten op diverse bijzondere locaties afgewisseld met reportages waarin Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven dieper ingaan op 'Heel Holland Bakt'-thema’s, ingrediënten en tradities. Op donderdag 8 januari 2020 is Johan te gast bij Tijd voor MAX, om 17.10 uur op NPO 1.

'Heel Holland Bakt', elke zondag om 20.20 uur op NPO 1.