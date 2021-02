Dennis Schouten, Zarayda Groenhart en Bastiaan van Schaik in 'First Dates Valentijns Special'

Foto: © BNNVARA 2021

Op zondag 14 februari is er een bijzondere aflevering van 'First Dates' te zien. Op deze dag van de liefde openen gastheer Sergio en barman Victor de deuren voor BN'ers die op zoek zijn naar de ware.

In de 'First Dates Valentijns Special' zie je hoe Dennis Schouten, Zarayda Groenhart, Bastiaan van Schaik, Sophie Hijlkema en Miryanna van Reeden hun zenuwen opzij zetten in de zoektocht naar de liefde.

Oud-PowNed verslaggever Dennis Schouten is doorgaans een ruwe bolster. Zou de romantiek van het 'First Dates'-restaurant van hem een blanke pit kunnen maken? De energieke 3FM DJ Sophie Hijlkema heeft altijd haar woordje klaar in de radiostudio. Hoe zit dat als ze op date gaat met de ondernemende Sander? Modegoeroe en stylist Bastiaan van Schaik is een ervaren dater. Alsnog heeft hij zijn prins op het witte paard nog niet gevonden. Zou slaapexpert Patrick ervoor zorgen dat Bastiaan straks niet meer alleen in bed ligt? Zelfstandig ondernemer Zarayda Groenhart heeft als oud-presentatrice van 'Spuiten en slikken' voor heel wat hete vuren gestaan. Desondanks vindt zij een blind date in het 'First Dates' restaurant behoorlijk spannend.

Actrice Miryanna van Reeden werkt naast haar acteerwerk ook als trouwambtenaar. Ze heeft haar eigen bruidegom nog altijd niet gevonden. Zou Amsterdammer Enrico de ware voor haar zijn? Hij zoekt net als Miryanna iemand om lief en leed mee te delen. Zoals altijd krijgen alle stellen aan het eind van het diner die ene vraag voorgeschoteld: 'Willen jullie elkaar nog een keer zien?'

'First Dates' is een coproductie van BNNVARA en Warner Bros. Nederland.

'First Dates Valentijns Special', zondag 14 februari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.