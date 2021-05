Defano Holwijn presenteert special 'TV Avondklok' bij BNNVARA

Om 22.00 uur sloeg niet alleen de avondklok, maar ook de verveling vaak toe. Hoe maakte je die uren op je eigen bank vol? Scrolde je eindeloos door je telefoon? Of toch maar weer een serie bingen?

Presentator, acteur en programmamaker Défano Holwijn vond een vorm waarmee de uren voorbijvlogen: met zijn Instagram liveshow 'FC Avondklok'. Ook nu de avondklok is afgeschaft, gaat hij regelmatig live op zijn Instagram-account en biedt hij jongeren een plek om te genieten van muziek en lifestyle-onderwerpen.

In deze tv-special krijgt jongerencultuur een plek op televisie. Via optredens en bijzondere gesprekken laat Défano de kijker kennis maken met de personen die regelmatig te zien waren in zijn live-sessies en deze tot een groot succes maakten. En ook al wordt deze special op tv uitgezonden, via een Zoom-verbinding kunnen kijkers, net zoals op Instagram, live reageren op de gesprekken en optredens.

Défano: 'Veel jongeren voelen zich eenzaam nu ze hun vrienden en familie niet 'live' kunnen zien. School is er natuurlijk wel, maar is ook niet als vanouds. Kortom, we vervelen ons. En verveling laat je struggelen, maar het maakt je ook creatief. Ik grijp deze momenten aan om in gesprek te gaan met ze, creativiteit aan te wakkeren en jongerencultuur gaande te houden.'

'TV Avondklok', woensdag 12 mei om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.