De vierde bakker verlaat 'Heel Holland Bakt'

Zondag 12 januari werd bekend wie als vierde de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Wie de aflevering nog niet heeft gezien, kan best stoppen met lezen, want dit bericht bevat spoilers.

Het avontuur stopte helaas voor politieagent Jeroen. Hoofdagent Jeroen heeft een reputatie als het om bakken gaat. Tijdens de nachtdienst komen collega’s van heinde en verre om iets lekkers te halen. 'In de tent voel je een bepaalde spanning die ik ook van mijn werk bij de politie ken.'

Met een goed gevoel kijkt Jeroen terug op zijn prestatie in de tent, hij heeft het beste van zichzelf als bakker laten zien. 'Ik vond het heel terecht dat ik naar huis moest, ik heb er vrede mee. Het was voor mij de ultieme test om te kijken hoever je kunt komen. Als ik terugkijk, vind ik dat ik het beste van mezelf heb laten zien. In de tent voel je een bepaalde spanning die ik ook van mijn werk bij de politie ken. Je wordt uitgedaagd om aan de bak te gaan en de opdrachten die Janny en Robèrt iedere keer verzinnen, hoe komen ze erop? Toch heb ik in de tent ook wel een bescheidenheid gehad. Je kijkt om je heen en ziet de mooiste dingen die anderen maken. Zij zijn zo goed en dat proefde ik ook. Ik denk dat ik alle taartjes en koekjes wel heb geproefd die in de tent zijn gemaakt. Ik ga de andere bakkers heel erg missen.'

Met Jeroen in de bak

'Als ik thuis kom van mijn werk dan ga ik bedenken wat ik kan bakken. Ik zet dan vaak lekkere bluesmuziek op om in de stemming te komen. Ja, dan ben ik met mijn hoofd even helemaal ergens anders, bezig met mijn handen om iets te maken waar mensen vrolijk van worden. Ik heb geen ambitie om bakker te worden maar ik vind het wel leuk om me te blijven ontwikkelen. En misschien vinden ze het in Hilversum ook wel wat, een politieagent die bakt, dat is weer eens iets anders dan 'Opsporing Verzocht'.' Jeroens vrouw Steffie weet wel een leuke titel voor een programma: 'Met Jeroen in de bak!'

Meer Jeroen

Thuisbakker Jeroen is te zien op woensdag 15 januari in de vierde aflevering van 'Doorbakken' om 21.30 uur op NPO 1. 'Doorbakken', gepresenteerd door Irene Moors, gaat wekelijks in op het centrale thema en de gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Irene Moors voert gesprekken met gasten op diverse bijzondere locaties afgewisseld met reportages waarin Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven dieper ingaan op 'Heel Holland Bakt'-thema’s, ingrediënten en tradities. Op donderdag 16 januari is Jeroen te gast bij 'Tijd voor MAX', om 17.10 uur op NPO 1.

'Heel Holland Bakt', elke zondag om 20.20 uur op NPO 1.