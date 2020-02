'De Sollicitatie' opent deuren naar een nieuwe toekomst

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

In het nieuwe SBS6 programma 'De Sollicitatie' kijken we over de schouder mee met werkzoekenden die solliciteren naar een nieuwe baan. Het gaat in alle gevallen om echte jobs – van schoenmaker tot hotelmanager - en echte sollicitatiegesprekken met echte werkgevers.

De sollicitanten doen hun uiterste best om zich zo goed mogelijk te presenteren. Is er een match met de toekomstige werkgever? En welke sollicitant gaat er met de baan vandoor?

Een bescheiden kantoorgebouw – waar alle gesprekken plaatsvinden - opent de deur naar een nieuwe wereld. Een wereld van financiële onafhankelijkheid en eindeloze mogelijkheden. Lichaamstaal, voorkennis van het bedrijf en motivatie zijn voor de sollicitant cruciaal om een verpletterde indruk te maken. Maar ook: welke vragen stel je als werkgever om te weten te komen of de sollicitant de perfecte kandidaat is? De kantoorruimte wordt na elke sollicitatie opnieuw klaargemaakt voor de volgende vacature, met nieuwe sollicitanten en twee nieuwe werkgevers. Solliciteren naar een droombaan is altijd spannend. In 'De Sollicitatie' zijn de kijkers van heel dichtbij getuige van misschien wel één van de meest zenuwslopende gesprekken uit iemands werkende leven.

'De Sollicitatie' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands.

'De Sollicitatie', wekelijks vanaf 19 februari om 21.30 uur bij SBS6.