'De Slimste Mens' online pubquiz

Foto: © KRO-NCRV 2018

Wie wordt de slimste groep van Nederland? De succesvolle kennisquiz 'De Slimste Mens' (KRO-NCRV) is terug met een eenmalige online pubquiz op tweede paasdag, maandag 13 april, om 20.00 uur op de Facebookpagina van 'De Slimste Mens'.

Het paasweekend staat doorgaans in het teken van gezellige activiteiten met familie en vrienden. Door het coronavirus kan dat dit jaar helaas niet doorgaan op de manier zoals velen gewend zijn. De slimste mens probeert er het beste van te maken en biedt in deze vervelende tijd graag een ontspannen alternatief aan om toch gezellig met familie, vrienden of collega’s een leuke avond te hebben. Met medewerking van niemand minder dan Philip Freriks en Maarten van Rossem word je meegenomen door alle vertrouwde vragenrondes van 'De Slimste Mens': de open deur, puzzel, galerij en het collectieve geheugen, ze komen allemaal langs in de quiz. Weet jij samen met je team alle antwoorden, wie weet worden jullie dan wel de slimste groep van Nederland.

Aanmelden?

Beschik jij over de benodigde kennis? Kan je associatief denken en het spel strategisch spelen? Kortom, ben je slim en heb je slimme mensen om je heen? Vorm dan een team met je partner, gezin, huisgenoten, vrienden of collega’s en ga samen de strijd aan. Meld je hier aan en ontdek wie de slimste groep van Nederland is.

'De Slimste Mens Online Pubquiz', maandag 13 april om 20.00 uur live op de Facebookpagina van 'De Slimste Mens' te spelen.