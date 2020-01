'De Scheetjes: Bouwen op Bonaire' vanaf maandag bij SBS6

Foto: SBS6 - © Jalal Bouzamour/Talpa Network 2019

Hans en Karin, beter bekend als 'De Scheetjes,' vertrokken drie jaar geleden naar Bonaire om daar een mini-adventure golfbaan te beginnen. Nu willen ze op een nabijgelegen stuk grond een resort bouwen, geheel in Country & Western-stijl.

Vanaf maandag 6 januari zijn de avonturen van dit veelbesproken 'Ik Vertrek'-stel te volgen in 'De Scheetjes: Bouwen op Bonaire'. In deze zesdelige reality-serie zien we hoe het De Scheetjes vergaat tijdens het realiseren van dit ambitieuze uitbreidingsplan. Daarnaast maakt de kijker kennis met familie en vrienden die Hans en Karin door dik en dun steunen.

De Scheetjes hebben met hun mini-adventure golfbaan inmiddels een vaste klantenkring opgebouwd. Zo probeert pensionado Jos iedere week, nog voor de officiële openingstijden van de golfbaan, zijn record te verbreken. Overdag en in de avond maakt de frituurpan overuren en moet Karin alle hongerige magen snel zien te vullen. De drukte op de golfbaan leidt tot stressvolle situaties en Hannie, de moeder van Hans, maakt zich grote zorgen of Hans en Karin de drukte wel aankunnen. Gelukkig krijgen De Scheetjes veel steun van vrienden en familie. Zo houdt het, vanuit Nederland geëmigreerde, koppel Theo en Mirjam graag een oogje in het zeil op de golfbaan als Hans en Karin even weg moeten.

Voor De Scheetjes is het tempo op Bonaire nog steeds iets waar ze erg aan moeten wennen. Hun geduld wordt dan ook regelmatig op de proef gesteld. Naast de dagelijkse beslommeringen op de baan, is er veel regel-en uitzoekwerk om het resort van de grond te krijgen. Fans van het eerste uur, Ruud en Elza, zien in Hans en Karin een enorme inspiratiebron. Mede door de avonturen die De Scheetjes beleven, willen ze zelf ook emigreren naar Bonaire. Maar dat niet alleen; ze willen straks ook werken in het toekomstige resort en werpen zich op als beheerders. Ondertussen mist Karin haar dochter Shirley en kleinzoon Diviano ontzettend. Kan een skypecall met Nederland het gemis verzachten? En lukt het om de grond te kopen en alle vergunningen op tijd rond te krijgen?

Het programma wordt geproduceerd door Simpel Media.

'De Scheetjes: Bouwen op Bonaire', vanaf maandag 6 januari om 20.30 uur bij SBS6.