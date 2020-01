'De Lokroep': Sinan Can duikt in de geschiedenis van de radicale islam in Nederland

Ze waren extreem en impactvol, de aanslagen van 9/11 in 2001. Al Qaida veranderde in een klap de wereld. Inlichtingendiensten stonden wereldwijd op scherp. Ook in Nederland kregen de autoriteiten te maken met een nieuw fenomeen: de radicale islam.

Welke rol speelde die in Nederland? Was Al Qaida ook hier actief? En welke invloed hadden radicale predikers op de ontwikkeling van het jihadisme in Nederland? In het drieluik 'De Lokroep' van BNNVARA neemt Sinan Can de kijker mee in de geschiedenis van de radicale islam in Nederland. Hij spreekt onder anderen met één van de eerste Nederlandse Jihadisten, één van de hoofdpersonen van de Hofstadgroep en een gevangen genomen IS-strijder uit de Haagse Schilderswijk.

Sinan Can: 'In Syrië zag ik verschillende Nederlandse IS-gevangenen en dacht; wat betekent het als zij straks terugkeren naar Nederland. Welke rol zullen ze dan gaan spelen en hoe zit die jihadscene hier eigenlijk in elkaar? Zijn het dezelfde figuren als in de beginperiode toen de radicale islam zich in Nederland nestelde of zijn het steeds nieuwe mensen die zich aangetrokken voelen tot het extreme gedachtegoed? Ik wilde graag onderzoeken hoe die scene eruit ziet in Nederland.'

In de eerste aflevering van 'De Lokroep' staat Eindhoven centraal. Wat speelde zich af op een duikschool daar? En wat was de rol van de Al Fourqaan moskee? Sinan Can spoort één van de eerste Nederlandse jihadisten uit de jaren negentig op en spreekt hem op een geheime locatie in Turkije. Hij blikt met hem terug op het eerste grote Jihadproces waarin hij verdachte was.

In aflevering twee is te zien waar de radicale ideologie toe leidde. Hoe kon het gebeuren dat een groep jonge moslims radicaliseerde tot wat we later leerden kennen als de Hofstadgroep? Sinan Can spreekt met één van de hoofdrolspelers, Jason Walters over zijn rol in de groep en de belegering in het Laakkwartier waarbij hij werd neergeschoten.

Nadat de kernleden van de Hofstadgroep waren opgepakt werd verondersteld dat de Jihad-scene was ontmanteld. Maar niets bleek minder waar. Totaal onverwacht reisden 300 Nederlanders uit naar het strijdtoneel van Syrië en Irak om zich aan te sluiten bij het wrede schrikbewind van Islamitische Staat. En nu het Kalifaat niet meer bestaat willen veel Nederlandse jihadisten terugkeren naar Nederland. In de slotaflevering spreekt Sinan met een gevangen genomen IS-strijder uit de Schilderswijk en gaat hij met een Haagse vriend van hem naar de plekken uit hun jeugd.

Sinan Can (1977) maakte voor BNNVARA eerder onder andere de documentaireseries 'De Arabische Storm', 'In het spoor van IS' en 'De Verloren Kinderen van het Kalifaat'. In 2016 ontving hij de prijs 'Journalist voor de Vrede' en in 2018 kreeg hij als 'Vredesheld' de PAX Duif.

'De Lokroep', 7, 8 en 9 januari om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.